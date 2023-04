Milan Lukač ist neuer Pächter des Ausflugslokals Pony-Waldschänke in Rissen (hier mit Langhaardackel Eddie). Er betreibt auch das Knips in Groß Flottbek.

Neuer Pächter für das Traditionslokal in Rissen gefunden. Was er nach der Insolvenz der Vorgänger anders machen will.