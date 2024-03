Hamburg. Die Direktoren Angelo und Nathalie Frank kehren mit ihrem Zirkus nach Hamburg zurück. Was die Gäste bei den Shows erwartet.

Die Vorfreude auf die kommenden Wochen steht Angelo Frank ins Gesicht geschrieben. Vom 6. April bis 20. Mai ist der gebürtige Hamburger gemeinsam mit Ehefrau Nathalie mit dem Circus Europaerstmals seit 2022 wieder auf der Moorweide am Dammtor-Bahnhof in Hamburg zu Gast.

„Dieses besondere Heimspiel ist immer ein Highlight für mich. Ich bin in Wandsbek geboren, hier ist mein Zuhause, daher bin ich unglaublich stolz, dass ich hier mit meiner Familie den Circus Europa veranstalten darf“, sagt der Zirkusdirektor, der sich auch als Profiboxer einen Namen gemacht hat.

Circus Europa setzt in Hamburg auf Weltrekordler und Adrenalin-Kick

Die Sportlerkarriere wird bis Ende des Jahres erst einmal ruhen. Erst dann will der Boxer wieder in den Ring steigen. Bis dahin liegt sein gesamter Fokus auf dem Familienzirkus, der versucht, immer wieder neue Höhepunkte in das Programm aufzunehmen.

„Wir waren weltweit unterwegs auf den renommiertesten Zirkusfestivals, um neue Inspiration zu bekommen. Zuletzt waren wir in Monte Carlo. Es ist gar nicht so leicht, sich immer und immer wieder neu zu erfinden. Aber wir sind uns sicher, dass uns ein spektakuläres Programm gelungen ist“, sagt Nathalie Frank.

Circus Europa kehrt nach Hamburg zurück weitere Videos

Besonders groß war die Freude, als die Familie Frank nach sechs (!) Jahren intensiver Verhandlungen einen Vertrag mit Star-Clown Anatoli Akerman abschließen konnte. Der gebürtige Ukrainer wirkte auch schon beim weltbekannten Cirque du Soleil mit, und wurde unlängst auf einem Zirkusfestival in Monaco für seine Leistungen ausgezeichnet.

In Hamburg in der Manage: Peruanische Artisten stehen im Guinessbuch der Rekorde

Prämiert wurde auch das Duo Vitalys, das ebenfalls in Hamburg auftreten wird. Die beiden Peruaner haben sich 2019 einen Platz im Guinessbuch der Rekorde gesichert: Vor der Kathedrale von Girona (Spanien) machte Pablo Nonato einen Kopfstand auf dem Kopf von Joel Yaicate. Gemeinsam stiegen sie 99 Treppen in 53 Sekunden hoch. „Die Verhandlungen waren lang und intensiv. Aber diese beiden großartigen Künstler exklusiv im Programm zu haben, ist sensationell. Die muss man gesehen haben“, schwärmt Angelo Frank.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Ohnehin setzt der in Hamburg gegründete Zirkus auf internationale Stars. Aus Kolumbien kommen die Rivera Brothers mit dem martialisch klingenden „Todesrad“, in dem die Artisten in zehn Meter Höhe über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher akrobatische Sprünge aufführen. „Das wird ein ultimativer Adrenalinkick“, schwärmt Nathalie Frank.

„Uns war wichtig, ein buntes Programm für alle Altersklassen zusammenzustellen. Wir haben auch Ponys und Kamele, Feuerschlucker, Showballett, Livegesang, tolle Tänzerinnen aus der Ukraine. Es wird ein bunter Mix, an dem sicher jede Besucherin und jeder Besucher Freude haben werden“, sagt Angelo Frank.

Circus Europa – das sind die Zeiten in Hamburg:

Montag, Mittwoch und Donnerstag: 16 Uhr

Freitag und Sonnabend: 15 und 18.30 Uhr

Sonntag: 14 Uhr

Dienstag: Ruhetag

Alle 20 Künstler leben während der gesamten Zeit in Wohnwagen auf dem Zirkusgelände unweit der Alster. „Es ist gar nicht so leicht, die Künstler, die aus der ganzen Welt kommen, unter einen Hut zu bekommen – dass sich auch wirklich jeder versteht. Wir sind wie eine Familie. Natürlich gibt es auch die eine oder andere Party. Aber wir feiern nicht zu lange, wir müssen ja für die Aufführungen wieder fit sein“, scherzt Angelo Frank.

Circus Europa auf der Hamburger Moorweide: Eintrittspreise bleiben stabil

Die Eintrittspreise (20 bis 40 Euro regulär, 15 bis 35 Euro ermäßigt) für die 140 Minuten lange Show – inklusive 20 Minuten Pause – hat die Familie Frank trotz der allgemein steigenden Kosten im Vergleich zum letzten Hamburg-Besuch vor zwei Jahren nicht angehoben.

Mehr zum Thema

„Natürlich wird auch für uns alles teurer, aber wir wollen möglichst vielen Menschen die Chance geben, unsere tolle Show sehen zu können. Es wird auch Aktionstage mit vergünstigtem Eintritt geben. Wir wollen den Menschen einfach besondere Momente bescheren“, sagt Angelo Frank.