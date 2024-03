Hamburg. Der Auszug der Rosapelikane aus dem Winterquartier machte den Auftakt. Und schon an diesem Wochenende lockt eine erste Aktion.

Fünf Monate waren sie im Winterquartier, an diesem Freitag zogen die Rosapelikane im Tierpark Hagenbeck wieder ins Freie – und läuteten damit die Hauptsaison des Zoos in Stellingen ein. Wie auch die korallenfarbigen Flamingos werden sie sich jetzt auf Partnersuche machen und mit ihrer Balz ein eindrucksvolles Schauspiel bieten.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Ähnlich wie den beiden Vogelarten, die in der wärmeren Jahreszeit deutlich aktiver sind als den Winter über, geht es auch den Kamtschatkabären. Sie sind allerdings schon vor zwei Wochen aus ihrem etwa fünf Monate langen Winterschlaf erwacht und bereits ebenso munter wie Eisbärenmädchen Anouk.

Tierpark Hagenbeck: Neun Schaufütterungen täglich und längere Öffnungszeiten

Zum Saisonauftakt gibt es auch für die Besucher ein paar Neuerungen: So werden täglich neun verschiedene Schaufütterungen veranstaltet, der Tierpark hat wieder jeden Tag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, und der Nebeneingang am Gazellenkamp kann zusätzlich als Eingang genutzt werden.

Mehr zum Thema

Ein weiteres Highlight zum Start in den Frühling bietet an diesem Wochenende die LI-Zooschule bei Hagenbeck: Interessierte Besucher erhalten an vier Ständen detaillierte Informationen zu Elefanten, Kängurus und weiteren Tieren.