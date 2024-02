Hamburg. Haltungsschäden, auch durch Medienkonsum, sind sehr verbreitet. Diplom-Physiotherapeut gibt sieben Tipps für gesundes Sitzen.

Wer den ganzen Tag sitzt, riskiert Schmerzen. Das betrifft längst nicht nur Menschen, die in Büros arbeiten und viel am Schreibtisch sitzen, sondern auch Kinder und Jugendliche, die lange Tage im Klassenzimmer verbringen. Mit seinem Programm will der Diplom-Physiotherapeut Alexander Srokovskyi jetzt auch Schülern und Schülerinnen in Hamburg helfen.