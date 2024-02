Hamburg. Viele Hamburger Eltern sind es leid, bei Regen auf Spielplätzen zu frieren. Diese Aktivitäten sind drinnen und fast alle gratis.

Der Winter zeigt sich in Hamburg eher von seiner regnerischen Seite. Für Familien kann die Bespaßung der Kinder damit recht zäh sein. Bei Dauerregen Zeit auf dem Spielplatz zu verbringen, ist nicht besonders reizvoll. Und viele Indoor-Freizeitangebote kosten viel Geld. Doch im Bezirk Eimsbüttel gibt es einige, tolle Schlechtwetter-Aktivitäten für Jungen und Mädchen, die größtenteils sogar gratis sind. Das Abendblatt hat fünf Tipps zusammengetragen:

1. Eimsbüttel: Toben auf dem Winterspielplatz mitten in der Kirche

Winterspielplatz in der Kirche: Die Kreuzkirche in der Tresckowstraße 7 in Eimsbüttel lädt vom 19. bis 23. Februar und vom 11. bis 15. März jeweils von 16 bis 18 Uhr zum Winterspielplatz ein. Wenn es draußen kalt, nass und matschig ist, können Kinder bis sechs Jahre dort toben, hüpfen und klettern. Der Eintritt ist frei.

2. Bücherhallen in Eimsbüttel, Niendorf und Lokstedt bieten Vorlesenachmittage

Die Bücherhallen sind grundsätzlich ein spannender Ort für Eltern mit Kindern. Egal, in welchem Alter: Sich Bücher, Spiele oder Hörspiele für zu Hause auszusuchen, macht dem Nachwuchs meistens richtig Spaß.

Zudem gibt es in der Bücherhalle Eimsbüttel (im Hamburg-Haus, Doormannsweg 12) Vorlesenachmittage. In Zusammenarbeit mit Lesewelt Hamburg e.V. wird dort jeden Donnerstag von 16.30 bis 17.30 Uhr vorgelesen. Kinder von vier bis zehn Jahren sind dazu herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In der Bücherhalle Niendorf (Tibarg 41) und Bücherhalle Lokstedt (Kollaustraße 1) ist die Vorlesestunde immer donnerstags von 16 bis 17 Uhr.

Ein ruhiger und entspannender Ort bei schlechtem Wetter: die Bücherhallen in Hamburg. © Getty Images | tatyana_tomsickova

In der Bücherhalle Niendorf gibt es am 20. Februar (15.30 bis 16 Uhr) für Kinder von drei bis acht Jahren das Erzähltheater „Paul Wüterich“ von Antje Bohnstedt. Bei diesem Erzähltheater werden große Bildkarten in einen Holzrahmen geschoben und zur Geschichte gezeigt. Der Eintritt ist frei.

3. Spielhaus Eimsbüttel – drinnen kickern, klettern und quatschen

Die Tür im Spielhaus Eimsbütteler Marktplatz steht jedem offen: Hier treffen sich Kinder und Jugendliche im Alter von null bis zwölf Jahren sowie ihre Eltern zum Spielen, Entspannen und Austausch. Kinder können auch den weitläufigen Spielplatz nutzen, mit Fahrzeugen fahren, Fußball spielen, klettern, kickern oder gelegentlich am Lagerfeuer sitzen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr. Eine Übersicht über weitere Spielhäuser gibt es unter www.hamburg-spielhaeuser.de

4. Rotherbaum: Bär, Tiger und Co. aus nächster Nähe bestaunen

Ein Klassiker bei schlechtem Wetter, aber immer wieder spannend ist das Zoologische Museum, das inzwischen einen neuen Namen hat: Museum der Natur Hamburg – Zoologie. (Bundesstraße 52) Auf 2000 Quadratmetern finden sich zahlreiche Tierpräparate. Vom riesigen Wal­skelett bis hin zum winzigen Insekt lassen sich Tiere aus der ganzen Welt in allen Größen, Formen und Farben entdecken.

Tiger, Bären und Krokodile: Das Museum der Natur Hamburg in Rotherbaum bietet einen spannenden Ausflug ins Reich der Tiere. © Museumsdienst Hamburg/Mario Sturm | Museumsdienst Hamburg/Mario Sturm

Auch Bären, Tiger oder Krokodile können die Mädchen und Jungen aus nächster Nähe betrach­ten. Zum Angebot des Museums gehören zudem wechselnde Sonderausstellungen zu aktuellen Themen. Der Eintritt ist frei; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr.

5. Harvestehude: Malunterricht für Kinder im Künstler-Pavillon im Innopark

Nicht ganz umsonst, aber zu einem wirklich fairen Preis können Kinder im Künstler-Pavillon Innopark im Innocentiapark in Hamburg-Harvestehude unter Anleitung kreativ werden. Malunterricht ist für Kinder ab fünf Jahren möglich, täglich zwischen 15 und 18 Uhr, sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der Malunterricht dauert etwa zwei Stunden.

Die Kinder können sich ein Motiv aussuchen – zum Beispiel Delfine im Wasser, Einhörner unterm Regenbogen oder Osterbilder. Die Lehrerin hilft dann jedem Kind Schritt für Schritt und ganz spielerisch bei der richtigen Maltechnik.

Die kleinen Künstler malen mit ungiftigen Acrylfarben auf Leinwand. Und mit viel Glitzer. Die Kinder können spontan vorbeikommen oder die Eltern melden ihren Nachwuchs telefonisch unter 0171/1740272 an. Zwei Stunden inklusive Material kosten 25 Euro.