Hamburg. Dauerhafte Sperrung, weniger Parkplätze – Straße in Eimsbüttel soll neu gestaltet werden. Manche sehen das Vorhaben sehr kritisch.

Die Rellinger Straße in Hamburg-Eimsbüttel soll schöner werden, so lautet das Versprechen der Politik. Weniger Autos, mehr Grün und mehr Lebensqualität – wie es auch in der Frohmestraße in Schnelsen geplant ist. Doch es gibt Anwohner, die sich von der Bezirkspolitik getäuscht fühlen und sich gegen eine Umgestaltung wehren.