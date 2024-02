Schenefeld/Hamburg. 47-Jähriger erhält Platzverweis. Dann greift er einen Mann an und tritt ihm mehrfach gegen den Kopf – alles vor den Augen der Polizei.

Ein Polizeihund hat am Schenefelder Platz einen Mann in den Unterschenkel gebissen. Die Beamten hatten gegen 1.20 Uhr am Donnerstag eingegriffen, nachdem der 47-Jährige offenbar grundlos ein Pärchen angegriffen, den Mann niedergeschlagen und ihm am Boden liegend mehrere Fußtritte gegen den Kopf versetzt hatte.