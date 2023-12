Weihnachtsbaum in Hamburg kaufen – die große Übersicht für Eimsbüttel

Hamburg. Manche stellen ihren Weihnachtsbaum so wie in Großbritannien oder den USA schon lange vor Heiligabend auf, andere holen ihn sich erst Heiligabend ins Haus und schmücken ihn. Kaufen kann man seinen Tannenbaum auf jeden Fall schon deutlich vor den Festtagen.

Bereits Wochen vor Weihnachten starten nicht nur die Weihnachtsmärkte, es öffnen an vielen Straßenecken in Hamburg auch wieder die Verkaufsstellen. Hier gibt es eine Übersicht, wann und wo das in Eimsbüttel der Fall ist.

Weihnachtsbaum kaufen: Das sind die Verkaufsstellen im Bezirk Hamburg-Eimsbüttel

Genaue Termine, wann die einzelnen Verkaufsstände jeweils öffnen, hat das zuständige Bezirksamt Hamburg-Eimsbüttel nicht. Einige werden am 8., die letzten am 10. Dezember mit dem Verkauf starten. „Spätestens ab dem 10. Dezember werden dann alle Verkaufsstellen geöffnet sein“, so Bezirksamtssprecher Kay Becker. Insgesamt gibt es 18 Orte, an denen man einen Weihnachtsbaum bekommen kann.

Doormannsweg 29 Ecke Eimsbütteler Chaussee 85 in Eimsbüttel

Fruchtallee 120 in Eimsbüttel

Lappenbergsallee vor der Apostelkirche in Eimsbüttel

Stellinger Weg 1 in Eimsbüttel

Schwenckestraße 34 Ecke Osterstraße in Eimsbüttel

Alardusstraße 20 an der Bethlehemkirche in Eimsbüttel

Weidenstieg bei der Christuskirche in Eimsbüttel

Fruchtallee 136 Ecke Heußweg in Eimsbüttel

Eppendorfer Weg 180 Ecke Wrangelstraße in Hoheluft-West

Hoheluftbrücke am Teepavillon Ecke Bismarckstraße in Hoheluft-West

Eidelstedter Weg 66 in Lokstedt

Bei St. Johannis gegenüber Hausnummer 1 in Rotherbaum

Brahmsallee 82 Ecke Jungfrauenthal in Harvestehude

Hallerstraße Ecke Rothenbaumchaussee in Harvestehude

Isestraße 68 Ecke Hochallee 127 in Harvestehude

Zum Golfplatz Ecke Oldesloer Straße in Schnelsen

Auf dem Tibarg in Niendorf

Niendorfer Gehege in Niendorf

Niendorfer Gehege: Weihnachtsbaum kaufen und am Lagerfeuer sitzen

Wer nicht nur einen Baum kaufen, sondern dabei auch ein bisschen weihnachtliches Programm haben möchte, der ist beim Wald-Weihnachtsbaumverkauf im Niendorfer Gehege richtig. Von Wildbratwurst bis Wald-Entdecker-Parcours für Kinder wird an den Wochenenden einiges geboten.

Am Sonnabend, 9. Dezember, wird an der Revierförsterei (Bondenwald 106) ab zehn Uhr das Lagerfeuer im Tentipi-Zelt angemacht. Dort können Besucher Stockbrot backen und Chai-Tee trinken.

Am Freitag, 8. Dezember, startet der Weihnachtsbaumverkauf im Niendorfer Gehege. Bis zum 23. Dezember können dort Bäume gekauft werden.

Ab 14.30 Uhr gibt es bei den Pfadfindern der FeG Niendorf ebenfalls Stockbrot am Lagerfeuer, zudem Waffeln und Kuchen sowie ein Bastelangebot für Kinder. Ab 16.30 Uhr startet der „Lichterwald“, in kleinen Gruppen ziehen Fackelzüge durch den Wald. An den Sonntagen, 10. und 17. Dezember. werden jeweils ab zehn Uhr Waffeln gebacken und kleinere Kinderaktionen angeboten.

Weihnachtsbaum kaufen: Nicht nur Nordmanntanne gibt es im Niendorfer Gehege

Der Verkauf der Weihnachtsbäume startet am Freitag, 8. Dezember, und läuft bis zum 23. Dezember täglich zwischen 10 und 17 Uhr. Revierförster Sven Wurster und sein Team verkaufen neben der beliebten Nordmanntanne auch Rotfichten, Blaufichten, Edeltannen, Küstentannen und Kiefern. Alle Nadelbäume sind ökologisch angebaut, ungespritzt und unbehandelt.