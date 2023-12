Restaurant Hamburg: Grand Elysée – Virtueller Mini-Koch bereitet fünf Gänge zu

Steak-House-König Eugen Block setzt in Luxushotel an der Rothenbaumchaussee auf neues Gastrokonzept. Was die Gäste erwartet.

Hamburg. Das Grand Elysée an der Rothenbaumchaussee ist gastronomisch bereits gut aufgestellt. In dem Luxushotel von Block-House-Gründer Eugen Block finden die Gäste mehrere Restaurants, die Bourbon Street Bar und das Boulevard Café. Im Sommer lädt zudem die Dachterrasse zum Verweilen ein.

Doch jetzt gibt es ein neues Restaurant in dem Fünf-Sterne-Superior-Haus: Das heißt „Le Petit Chef“ – der kleine Koch –, und was sich dahinter verbirgt, erklärt Direktor Tashi Takang: „Das ist ein 3-D-Fun-Dining-Konzept. Die Gäste erwartet ein unterhaltsamer Abend mit einem exzellenten Menü.“

Restaurant Hamburg: „Le Petit Chef“ kocht auch in Paris, London und Jakarta

Und Takang führt weiter aus. „Das ,Le Petit Chef‘ verbindet Kulinarik und Unterhaltung. Wir sind stolz darauf, diese innovative Attraktion als Erster in Norddeutschland präsentieren zu können.“

Das Konzept gibt es laut Vermarkter 2Spicy Entertainment GmbH aktuell in mehr als 45 Städten. In Deutschland beispielsweise in Berlin, Düsseldorf und München, aber auch im Ausland in Wien, Paris und London. Zudem wird es in Jakarta, Neu-Delhi und Kuala Lumpur angeboten.

Kleiner Koch wird mit Beamer auf Teller der Gäste des Hamburger Grand Elysée projiziert

Doch was erwartet die Gäste? „Das zweistündige Dinner erzählt die Geschichte eines kleinen animierten Kochs, der mittels eines Beamers auf die Teller der Gäste projiziert wird und vor ihnen ihr Essen zubereitet“, erklärt Takang.

Der kleine Koch wird auf die Teller projiziert und bereitet dann ein virtuelles Menü zu. Für das leibliche Wohl sorgen die Köche im Hamburger Luxushotel Grand Elysée.

Der kleine Koch ist nur sechs Zentimeter groß und dank 3-D-Animation tatsächlich auf den Tellern der Gäste präsent. Er lässt nach und nach die Zutaten für die einzelnen Gänge auf den Tellern erscheinen. Der Minikoch zersägt zum Beispiel einen Brokkoli – für ihn hat er die Größe eines Baumes – oder richtet das Dessert mit geeister Schokolade an. Dabei läuft nicht alles rund, aber das gehört zum Entertainment dazu.

Gäste bekommen im Grand Elysée in Hamburg ein Fünf-Gänge-Menü für 149 Euro serviert

Eigentlich sind die „realen“ Köche aus dem Grand Elysée für das Fünf-Gänge-Menü „Le Petit Chef Classic“ (149 Euro) verantwortlich: Das beinhaltet unter anderem Nordische Bouillabaisse, Garnele an Kartoffel-Sellerie-Stampf und Filet vom Weiderind mit Brokkoli und Honig-Möhrchen.

Die Gäste können auch ein vegetarisches Fünf-Gänge-Menü (129 Euro) oder ein Junior-Chef-Menü (69 Euro) für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren bestellen. Als Räumlichkeit für das „Le Petit Chef“ dient der Raum Europa in der ersten Etage der Nobelherberge. Dieser wurde dafür extra umgebaut. Anstatt getagt, wird hier jetzt getafelt.

Restaurant Hamburg: „Le Petit Chef“ soll ein Jahr im Grand Elysée zu Gast sein

Vor zwei Wochen wurde das Konzept mit einem „Soft-Opening“ gestartet. „Die Buchungen haben unsere Erwartungen übertroffen. Nach jetzigem Stand planen wir, dass ‚Le Petit Chef‘ mindestens ein Jahr im Grand Elysée Hamburg zu Hause ist“, sagt Takang.

Der kleinste Koch der Welt empfängt seine Gäste Mittwoch, Donnerstag und Sonntag um 18.30 Uhr und Freitag sowie Sonnabend um 17.30 Uhr und 20.30 Uhr. Weitere Informationen und Reservierung im Internet unter lepetitchef.com/hamburg.