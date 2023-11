Hamburger Verlag Jüdische Chefredakteurin will Deutschland verlassen

Hamburg. Paukenschlag beim Hamburger Jahreszeiten Verlag: Deborah Middelhoff, Chefredakteurin der Kulinarik-Magazine „Der Feinschmecker“, „Foodie“ und Johann Lafers „Lafer Bookazine“, legt ihr Amt bis Ende Februar 2024 nieder.

Middelhoff, die mehr als 18 Jahre im Jahreszeiten Verlag tätig war, will Deutschland verlassen. „Vor dem Hintergrund meiner Zugehörigkeit zur jüdischen Glaubensgemeinschaft und aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Deutschland habe ich mich entschieden, meinen Lebensmittelpunkt ins Ausland zu verlegen“, erklärt Middelhoff in einer Stellungnahme.

Hamburger Verlag: Jüdische Chefredakteurin will Deutschland verlassen

Somit zieht sie Konsequenzen wegen der zunehmend antisemitischen Stimmung und dem immer sichtbareren Hass auf Juden bei Demonstrationen in Deutschland.

Middelhoff war 2005 von der „Welt“ und „Welt am Sonntag“ als Ressortleiterin in die Redaktion „Der Feinschmecker“ gewechselt. Seit 2020 ist sie Mitglied der Chefredaktion und verantwortete alle Kulinarik-Magazine des Jahreszeiten Verlags. „Wir verstehen Frau Middelhoffs persönliche Entscheidung und bedanken uns sehr für ihre engagierte und erfolgreiche Arbeit in fast zwei Jahrzehnten. Wir werden freundschaftlich verbunden bleiben“, erklärten die Verleger Sebastian und Thomas Ganske, die Middelhoffs Entscheidung bedauern.

Mehr zum Thema

Jahreszeiten Verlag: Nachfolge für Chefredakteurin noch nicht bekannt

Sie habe das Magazin „Der Feinschmecker“ mit ihrem kreativen und kompetenten Team erfolgreich durch die Corona-Pandemie geführt und in den vergangenen Jahren maßgebende neue Formate etabliert. Die Nachfolge für Middelhoff werde „zu gegebener Zeit“ bekannt gegeben, so der Verlag.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.