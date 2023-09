Wetter Hamburg: Freibäder gehen in Verlängerung – diese Bäder haben noch geöffnet

An den kommenden Tagen kehrt die Hitze nach Hamburg zurück. Wie heiß es wird – und wo Hamburger draußen schwimmen können.

In den kommenden Tagen bleibt es heiß in Hamburg – Abkühlung gibt es unter anderem im Kaifu-Freibad (Archivbild).

Wetter Hamburg Freibäder gehen in die Verlängerung – wo noch geöffnet ist

Hamburg. Der Sommer in Hamburg will es in dieser Woche noch einmal wissen. Bei erwarteten Temperaturen von bis zu 30 Grad gehört auch ein Besuch im Freibad zu den beliebtesten Vergnügen.

Bei Bäderland sind drei Freibäder in die Saison-Verlängerung gegangen – Bondenwald, Kaifu und Billstedt. „Wir hatten sie vorsorglich nicht geschlossen“, sagt Unternehmenssprecher Michael Dietel. Allerdings sei in den vergangenen Tagen nicht mehr sehr viel los gewesen. „Es sah bis vorgestern nicht so aus, als würde es so warm werden – aber nun ist die Saison verlängert.“

Wetter Hamburg: Freibäder gehen wegen Hitze in Verlängerung – wo noch geöffnet ist

Der Sommer 2023 war zwar nasser als üblich, aber nun zeigt er sich zum Abschluss noch einmal von seiner besten Seite. Es wird sehr warm, „jeden Tag 27 bis 30 Grad – bis kommenden Mittwoch“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Nachts kühlt es etwas ab, aber es werden immerhin noch Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad erwartet.

Und an jedem Tag sind seinen Angaben zufolge 12 bis 13 Sonnenstunden zu erwarten. Kleiner Unterschied zum Hochsommer: Es wird bereits deutlich früher dunkel.

Wetter Hamburg – ab Mitte nächster Woche ist die Prognose unsicher

Wie es dann ab Mitte der kommenden Woche weitergeht, müsse man sehen, sagt der Wetterexperte, für eine verlässliche Vorhersage seien die Daten noch zu unsicher.

Deshalb sollte man die Zeit bis dahin für Aktivitäten im Freien nutzen – beispielsweise einen Freibadbesuch. Neben den drei genannten Freibädern, deren Wassertemperatur bei etwas frischen 20 bis 21 Grad liegt, sind laut Bäderland-Sprecher Dietel außerdem die Kombibäder zum Schwimmen im Freien geöffnet – Festland, Midsommerland, Billebad, Familienbad Rahlstedt, Parkbad und Holthusenbad.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Holthusenbad ist wieder sieben Tage pro Woche geöffnet

Im Holthusenbad war das Außenbecken wegen eines Defekts längere Zeit außer Betrieb, ist aber seit Mitte August wieder geöffnet. Und seit dieser Woche öffnet das Holthusenbad laut Dietel auch wieder an sieben Tagen pro Woche. Auch beim Festland-Bad gibt es einen Ruhetag weniger – es hat ab Mitte der Woche wieder sechs Tage pro Woche geöffnet.

Der Bäderland-Sprecher rechnet allerdings in den kommenden Tagen nicht mit allzu hohen Besucherzahlen, weil die Urlaubs- und Ferienzeit vorbei ist. „Das Zeitfenster nach der Schule und nach der Arbeit ist eher kurz“, sagt er. Noch stehe aber nicht fest, wann die Freibäder in Hamburg endgültig schließen. „Sie bleiben auf jeden Fall über das Wochenende hinaus geöffnet, wenn das Wetter so gut bleibt – und wenn genug Gäste kommen.“

Poseidon-Bad freut sich ebenfalls noch über Schwimmer

Auch das Poseidon-Bad in Eidelstedt, das vom Schwimmverein Poseidon e.V. betrieben wird, ist für die Öffentlichkeit noch bis einschließlich Sonntag (10. September) geöffnet. Mitglieder des Schwimmvereins können sogar noch eine Woche länger, bis zum 17. September, schwimmen. Laut Vereinsvorstand Thomas Ahme liegt die Wassertemperatur bei 22 Grad.

Für Mitglieder ist das Poseidon montags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr und am Wochenende sowie Feiertagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Für alle anderen Badegäste gibt es zwei Zeitfenster. Das erste Zeitfenster umfasst die Dauer montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr (am Wochenende und feiertags 9 bis 13 Uhr), das zweite Zeitfenster 14 bis 20 Uhr (wochentags) und am Wochenende von 14 bis 19 Uhr. Kassenschluss ist 60 Minuten vor Badschließung.

Das Poseidon-Bad in Eidelstedt ist noch bis zum Ende der Woche geöffnet. Das 50-Meter-Becken bietet viel Platz für Schwimmer.

Foto: Michael Rauhe

Naturbad Kiwittsmoor ist für Hartgesottene noch lange auf

Das Naturbad Kiwittsmoor bleibt sogar noch eine ganze Weile länger geöffnet. Die Saison endet, wenn das Wetter mitspielt, erst Ende Oktober. Derzeit hat das Wasser 20 Grad. Badleiter Dirk Pommerening hofft noch auf einige gute Tage.

Er rechne nicht mit einem Massenansturm, aber doch auf etliche Gäste, die das gute Wetter nutzen werden. Das Bad in Langenhorn ist täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist eine halbe Stunde vor Badschließung.