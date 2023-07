UKE Hamburg: Kicken mit Herz - Tim Mälzer und Co treten gegen Ärzte an

Stürmt auch in diesem Jahr wieder mit: Sänger Johannes Oerding bei „Kicken mit Herz“ 2022 in Hamburg.

Hamburg. Die Stollenschuhe sind geschnürt, das Training hat begonnen: Ärzte des UKE und mehr als 30 Hamburger Prominente üben schon mal den perfekten Torschuss und bereiten sich damit auf das traditionelle Benefizspiel „Kicken mit Herz“ vor.

Denn am Sonntag, 3. September, stürmen, flanken und köpfen im Stadion Hoheluft am Lokstedter Steindamm wieder die „Hamburg Allstars“ gegen die „Placebo Kickers“ – natürlich für den guten Zweck: Der gesamte Erlös, also ausnahmslos alle Einnahmen aus Eintritt, Speisen- und Getränkeverkauf, geht an die Kinder-Herz-Medizin des Universitätsklinikums Eppendorf.

UKE Hamburg: Kicken mit Herz mit Tim Mälzer, Bjarne Mädel, Sasha und Co

TV-Koch Tim Mälzer, der in diesem Jahr für die Fitness der Promis zuständig ist (darunter unter anderem die Sänger Johannes Oerding, Sasha und Ingo Pohlmann, die Schauspieler Bjarne Mädel und Patrick Bach, Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, OMR-Macher Philipp Westermeyer und „Tagesthemen“-Moderator Ingo Zamperoni), freut sich schon auf das Spiel und verrät, was genau er mit seiner Promi-Mannschaft trainieren will: „Wir haben uns ein ausgeklügeltes Trainingsprogramm ausgedacht. Im Vordergrund steht dabei der unbedingte Wille – und zwar der Wille zu helfen“, sagt er dem Abendblatt.

Schauspieler Bjarne Mädel wirbt für das Benefiz-Fußballspiel am 3. September im Stadion Hoheluft in Hamburg.

Foto: KickenmitHerz.de

Die Rekordsumme von 184.500 Euro aus dem vergangenen Jahr möchten die Organisatoren rund um den UKE-Kinderkardiologen Prof. Dr. Thomas Mir in diesem Jahr am liebsten noch einmal übertreffen. Der Vorverkauf hat jetzt begonnen, die Karten kosten für die Haupttribüne 25 Euro, sonst zahlen Erwachsene zwölf Euro und Kinder sechs Euro. Für unter Achtjährige ist der Eintritt kostenlos.

Kicken mit Herz: Fußball und Kinderprogramm im Stadion Hoheluft

Anstoß ist am 3. September um 14 Uhr, das „bunte Programm“ startet bereits eine Stunde vorher. Mit Kinderschminken, Torwandschießen, Hüpfburg, Bällebad und Tombola (mehr als 1000 Preise) sowie einem vielfältigen gastronomischen Angebot werde das besondere Fußballspiel zu einem „Ereignis für die ganze Familie“, so die Macher.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zum Hintergrund: Der Benefiz-Kick, bei dem Prominente und Ärzte für den guten Zweck gegeneinander antreten, wird bereits seit 2008 jedes Jahr ausgespielt. Im Mittelpunkt steht dabei das Duell des Prominenten-Teams „Hamburg Allstars“ gegen die Ärzte-Mannschaft der „Placebo Kickers“.

UKE Hamburg: Promis liegen im ewigen Vergleich vor den Ärzten

Im ewigen Vergleich steht es neun zu fünf für die Prominenten. Die haben auch in diesem Jahr wieder ein fußballstarkes Aufgebot, denn auch Ewald Lienen, Felix Magath, Fabian Boll, André Trulsen und Thomas Helmer gehören zum Team.

Karten und weitere Informationen unter www.kickenmitherz.de