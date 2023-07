Rolex: Luxusuhren vom Handgelenk gestohlen – erneut zwei Opfer in Hamburg

Zwei Fälle, 50.000 Euro Schaden: In Hamburg wurden erneut Senioren auf offener Straße ihrer Luxusuhren beraubt. Was die Polizei sagt.

In Hamburg wurden am Wochenende zwei Rolex-Besitzer Opfer von unbekannten Täterinnen, die ihnen die Luxusuhren vom Handgelenk entwendeten. Die Vorfälle ereigneten sich in Blankenese und Rotherbaum (Symbolbild).

Hamburg. Uhrendiebe haben in Blankenese und Rotherbaum einer Frau (72) und einem Mann (84) die Rolex-Uhren gestohlen. In beiden Fällen waren Frauen die Täterinnen.

Es handelt sich offenbar um Profidiebe, die ihre Opfer gezielt aussuchen. Nicht unüblich für Hamburg: In der Vergangenheit hat es bereits mehrfach ähnliche Taten gegeben.

Rolex: Luxusuhren vom Handgelenk gestohlen – zwei Opfer in Hamburg

Der Vorfall in Blankenese ereignete sich am Sonnabend: Eine 72 Jahre alte Frau kam gerade vom Einkaufen und war auf dem Nachhauseweg, als sie in der Godeffroystraße von einer anderen Frau aufgehalten wurde.

Als diese jedoch um Hilfe rief, flüchtete die Frau zu einem silbernen Mercedes-Kombi, in dem offensichtlich ein Komplize wartete. Das Auto raste davon. Erst kurz darauf bemerkte die 72-Jährige, dass ihre Rolex im Wert von etwa 30.000 Euro am Handgelenk fehlte.

Rotherbaum: Frau klaut 84-Jährigem Rolex vom Handgelenk

Bereits am Freitag war in der Heimhuder Straße ein 84-Jähriger von einer Frau in gebrochenem Englisch angesprochen worden. Sie gaukelte vor, dass sie Arbeit suchen würde. „Auch in dem Fall suchte die Frau mehrfach gezielt Körperkontakt zu dem Mann, der sie wegstieß“, so Polizeisprecher Florian Abbenseth.

Nachdem sich die Frau entfernt hatte, bemerkte der Mann, dass seine Rolex Submariner im Wert von fast 20.000 Euro, fehlte.

Rund um die Alster: Trickdiebe stehlen Luxusuhren

In der Vergangenheit gab es immer wieder vergleichbare Taten. Neben Blankenese liegt dabei der Schwerpunkt rund um die Alster. Erst im Mai war ebenfalls in der Heimhuder Straße einem 83-Jährigen die Rolex vom Handgelenk gestohlen worden. Wert der Uhr: rund 45.000 Euro. Der Täter war ebenfalls eine Frau.

Im April war es der Hofweg auf der Uhlenhorst, wo eine 86-Jährige bestohlen wurde. In dem Fall hatte ein Mann die Frau angesprochen und sie mit der Bitte, Geld wechseln zu wollen, abgelenkt. Seine Beute: Eine Rolex Oyster Perpetual Datejust 31 im Wert von über 10.000 Euro.

Ein 75-Jähriger wurde vergangenen September an der Parkallee in Harvestehude Opfer einer Rolex-Diebin. Ihn hatte eine Frau angesprochen, die erst nach einem Job, dann nach der Uhrzeit fragte. Als der Mann den Arm hob, um nachzuschauen, fingerte sie ihm blitzschnell die 30.000 Euro teure Rolex vom Arm und floh. Auch in dem Fall hatte laut zeugen in der Nähe ein Komplize in einem Auto gewartet.

Sohn eines Reeders wegen 60.000-Euro-Armbanduhr bedroht

Im November 2021 wurde der Sohn eines Reeders am Eppendorfer Baum Opfer von zwei Uhrenräubern. Sie waren mit einem Motorrad neben seinen Wagen gefahren, den er gerade geparkt hatte.

Dann bedrohten sie den Mann mit einem Messer und raubten ihm durch das Autofenster seine Luxus-Armbanduhr der Marke Patek Philippe Aquanaut im Wert von rund 60.000 Euro.

Polizei Hamburg geht von Tätergruppen aus Südosteuropa aus

„Die Tatbegehensweise ähnelt sich oft“, sagt ein Beamter der Polizei Hamburg. „Wir gehen davon aus, dass es sich um Tätergruppen handelt, die aus Südosteuropa kommen.“

Dazu passt auch die Beschreibung. Bei den Taten am Freitag in Rotherbaum und am Sonnabend in Blankenese hatten die Täterinnen gebrochen Englisch gesprochen. In einem Fall wurde die Diebin vom Opfer als „Südländerin“ beschrieben. Zu beiden Fällen nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 040/428656789 Hinweise entgegen.