Rolex: Unbekannte reißt Mann in Harvestehude 30.000-Euro-Uhr vom Arm

Hamburg. Es war kein neuer, aber dennoch perfider Trick, mit dem sich eine bislang unbekannte Frau in Harvestehude eine teure Rolex-Uhr eines 75-Jährigen ergaunert hat. Sie verwickelte ihn in ein Gespräch, erhaschte einen Blick auf die Armbanduhr, die nach Informationen des Abendblatts rund 30.000 Euro wert ist, riss diese dem älteren Mann vom Arm und flüchtete mit der Beute. Nach dem Raubüberfall sucht die Polizei Hamburg nun nach Zeugen.

Die Unbekannte, die nach Angaben der Polizei circa 40 Jahre alt ist, sprach den 75-Jährigen am Montagmittag gegen kurz nach 12 Uhr an der Ecke Parkallee/Hansastraße an. Sie gab vor, einen Job als Reinigungskraft zu suchen. "Sie befragte ihn auch nach der Uhrzeit", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth am Dienstag.

Frau reißt Mann in Harvestehude 30.000-Euro-Rolex vom Arm

Als sie die hochwertige Rolex-Uhr erblickte, griff sie dem Mann plötzlich gewaltsam an den Arm und flüchtete anschließend in Richtung Parkallee. Wie das Abendblatt erfuhr, soll es sich um das Rolex-Modell Day-Date Oyster handeln.

Der 75-Jährige bemerkte nach der unangenehmen Begegnung das Fehlen seiner Uhr und reagierte prompt: Er folgte der Frau. "Diese soll in der Parkallee nach Angaben von Zeugen in einen älteren Mercedes-Benz gestiegen und geflüchtet sein", so Abbenseth. Hinter dem Steuer des Kombis saß demnach ein mutmaßlicher Komplize, der Wagen soll ein Nordhorner Kennzeichen gehabt haben.

Rolex gestohlen – Polizei Hamburg sucht nach Zeugen

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch erfolglos blieben. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Täterin wird bislang wie folgt beschrieben:

etwa 1,65 Meter groß

etwa 40 Jahre alt

osteuropäisches Erscheinungsbild

schlank

dunkle, lockige Haare

sprach mit einem osteuropäischen Akzent

Das zuständige Raubdezernat (LKA 134) hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterin geben können, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.