Hamburg. Die Wartezeiten im Bezirksamt Eimsbüttel werden ab diesem Freitag versüßt. Im Foyer können Besucher faire Snacks am Fair-o-mat gegen den kleinen Hunger ziehen. Der Warenautomat ist mit Schokolade und Riegeln bestückt. Er läuft ohne Strom und produziert daher kein CO 2 . Betrieben wird er von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Weltladens an der Osterstraße.

Bei einer kleinen Einweihung stellten Weltladen-Geschäftsführerin Christiane Baum und Ehrenamtlerin Magdalena Gassner den Fair-o-mat vor. Einen der ersten Snacks zog Bezirksamtsleiter Kay Gätgens. „Faire Snacks aus einem Automaten ohne Strom – ein prima Projekt, das wir als Pilotbezirk der Fair Trade Stadt Hamburg gerne unterstützen", sagte er zum neuen Projekt.

Bezirksamt Eimsbüttel: Wartezeiten nachhaltig am Fair-o-mat versüßen

Auch Bezirksversammlungsvorsitzende Miriam Putz kaufte eine Nascherei und sagte: "Die Bezirksversammlung unterstützt den Fair-Trade-Gedanken und möchte für eine weitere Verbreitung dieser Produkte sorgen." Durch fair gehandelte Produkte könne das Einkommen von Kleinbauern, Plantagenarbeitern und deren Familien verbessert und Klimaschutz betrieben werden.

Hamburg ist seit 2011 Fair-Trade-Stadt. Mit fairem Handel möchte die Hansestadt zu bewusstem Konsum anregen, soziale Standards fördern und Produzenten im Globalen Süden unterstützen.