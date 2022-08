Auf dem Hof Eggers wird getanzt und gefeiert

Am Sonntag, 4. September, gibt es am Kirchwerder Mühlendamm ein Hoffest für Jung und Alt. Es locken zahlreiche Angebote.

Kirchwerder. Mit einem lauten „Määääh“ begrüßt die kleine Schafsherde auf dem Hof Eggers die Besucher, die über den langen Kiespfad des historischen Hofes in der Ohe kommen. Am Sonntag, 4. September, werden die wolligen Paarhufer einiges zu blöken haben. Denn dann werden zahlreiche Gäste am Kirchwerder Mühlendamm 5 erwartet. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr wird wieder ein buntes Hoffest gefeiert – erfahrungsgemäß ein Publikumsmagnet bei Jung und Alt.

Genau 30 Jahre ist es her, das auf dem Hof das erste Mal ein Hoffest mit Freunden und Unterstützern gefeiert wurde, erinnert sich Altbauer Georg Eggers. Ein Jahr zuvor hatte er den Hof auf ökologischen Landbau umgestellt. Seitdem ist das Fest gewachsen und spielt noch immer eine große Rolle: „Wir sehen es auch als Tag der offenen Tür, an dem immer wieder auch neue Menschen den Weg zu uns finden“, erklärt Hofchef Henning Beeken.

Künstler Klaus Peters möchte beim Hoffest mit den jüngsten Besuchern mit Ton arbeiten

Über die Geschichte und Entwicklung des Hofes gibt es am Sonntag einiges aus erster Hand zu erfahren, wenn Georg Eggers mit interessierten Besuchern um 11 Uhr und um 16 Uhr zu Hofführungen startet. Mit dem Programm sollen vor allem auch Kinder angesprochen werden, erklärt Heike Deutschmann, Vorsitzende des Freundeskreises, deren Mitglieder den Hof seit 25 Jahren tatkräftig unterstützen. Flyer mit dem Programm des Hoffestes seien bereits an alle Kitas in der Umgebung verteilt worden, berichtet Heike Deutschmann.

Laden zum Hoffest ein: Hofchef Henning Beeken und Heike Deutschmann, Vorsitzende vom Freundeskreis.

Ein kreatives Angebot bietet Künstler Klaus Peters aus Kirchwerder an, der mit den jüngsten Hofbesuchern mit Ton arbeiten wird. Auf der Spiel- und Erlebniswiese gibt es eine Sandkiste und Wasserpumpe, zudem Kinderspiele in einer Jurte.

Um 14 Uhr wird die Vierländer Speeldeel die Besucher mit ihren Tänzen unterhalten

Bei Kindern wie auch Erwachsene gleichermaßen beliebt sind die Rundfahrten mit dem Oldtimer-Traktor, die in der Zeit von 13 bis 17 Uhr angeboten werden und durch die umliegende Auenlandschaft des Hofes führen.

Den Besuchern die ländliche Lebensart in den Vierlanden näherzubringen, sei schon immer ein Ziel der Hoffeste gewesen, betont Georg Eggers. Daher sind auch stets einige Vereine und Gruppen aus der Nachbarschaft in das Programm eingebunden. So wird um 14 Uhr die Vierländer Speeldeel die Besucher mit ihren Tänzen unterhalten.

Um Klimawandel geht es bei der Vier- und Marschlande Weltschutz Gruppe

Zudem gibt es mehrere Stände: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (Ortskuratorium Hamburg) ist ebenso dabei wie der Grüne Zirkel, der sich für Umwelt-, Klima- und Artenschutz in den Vier- und Marschlanden einsetzt. Infos zu lokal angebautem Gemüse gibt es von der SoLaWi (Solidarische Landwirtschaft) sowie von LocalVeg. Die kleine Gemüsegärtnerei ist seit diesem Frühjahr auf dem Hof Eggers ansässig.

Der Geflügelhalter-Stammtisch vom Geflügelzuchtverein Vierlandria präsentiert einige seiner Tiere in einer kleinen Geflügelausstellung. Um Klimawandel und Klimaschutz geht es bei der Vier- und Marschlande Weltschutz Gruppe, die über Möglichkeiten zum Energiesparen informiert.

Britt Schreiber hat Schaffelle und Handgesponnenes im Angebot

Künstlerische Kostbarkeiten präsentiert Goldschmiedin Christine Beeken, die unter dem Namen Elbgold Schmuck vom Deich anfertigt. Schaffelle und Handgesponnenes aus der eigenen Schäferei hat Schäferin Britt Schreiber dabei. Aus der Hofgärtnerei gibt es Kräuter, Gemüse- und Zierpflanzen in Bioqualität.

Auch für eine kulinarische Stärkung ist gesorgt: Der Freundeskreis backt Bio-Steinofenbrote. Sie sind gegen 12.30 Uhr fertig und werden dann verkauft. An einem Salattresen gibt es verschiedene hausgemachte Bio-Salate, ab 12 Uhr die hofeigene Bio-Bratwurst und Bio-Hamburger vom Grill.

Im Hofcafé werden hausgebackene Bio-Kuchen, Kaffeespezialitäten sowie Herzhaftes wie Wurst-, Käsebrot, Currywurst, Pommes und hofeigene Fleisch- und Wurstspezialitäten angeboten. Und auch frische Waffeln dürfen nicht fehlen.