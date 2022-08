Konzerte, Poetryslam und Sommerfest: Am Wochenende bietet Bergedorf diese Kulturveranstaltungen

Bergedorf. Die letzte Sommerwärme bei Poesie und Musik genießen – dazu lädt Bergedorf am kommenden Wochenende ein. Bereits am Freitag, 2. September, ist die Auswahl groß: Im Bergedorfer Schloss gibt das Ensemble Chapeau Manouche sein letztes Freiluftkonzert des Jahres. Um 20 Uhr erklingen im Innenhof dann Chanson- und Swingklassiker sowie moderne Jazz-Stücke. Mit einem Kontrabass, einer Geige und zwei Gitarren spielt das Quartett den für die Kultur der Sinti so typischen Sound. Der Eintritt kostet 14 Euro, Karten gibt es im Bergedorfer Schlossmuseum oder per E-Mail an vorverkauf-schloss@t-online.de.

Zeitgleich tritt nur wenige Hundert Meter weiter in der Food Lounge Bergedorf (Bergedorfer Straße 52 a) das spanische Edgar Blues Trio auf – mit drei recht erfolgreichen Künstlern: Die im Jahr 2020 und damit mitten in der Pandemie gegründete Band erreichte im Januar 2021 mit dem Album „The Next Step“ Platz eins der meistverkauften Alben in Spanien. Der Eintritt ist frei, die Musiker freuen sich über eine Hutspende. Beginn ist um 20 Uhr.

Poetry Slam in Bergedorf: Jeder Text muss das Wort Maulwurf enthalten

Wer den Abend lieber mit Literatur ausklingen lassen möchte, ist im Boberger Dünenhaus (Boberger Furt 5) genau richtig. Dort treten neun Wortkünstlerinnen und -künstler auf, um beim Wild Wild Poetry Slam ihr Können zu präsentieren. Dabei muss dieses Mal jeder Text das Wort Maulwurf enthalten. Der Auftritt beginnt um 19 Uhr und ist kostenlos.

Mindestens genauso vielfältig geht es am Sonnabend, 3. September, weiter. Kinderschminken, Dosenwerfen, Hüpfburgen und ein Glücksrad: Dieses bunte Angebot wartet beim großen Sommerfest an der Auferstehungskirche am Kurt-Adams-Platz 9. Für Verpflegung ist gesorgt – es gibt frische Waffeln, Grillgut und ein Kuchenbuffet. Das Fest geht von 14 bis 18 Uhr.

DLRG-Schwimmer und Verein Bergedorfer Hafen räumen rund um den Serrahn auf

„So richtig krachen“ soll es zudem beim Fest in West: Die AG Bergedorf-West lädt von 14 bis 18 Uhr zu Musik, verschiedenen Outdooraktivitäten und dem Auftritt eines Zauberers auf dem Marktplatz ein. Nicht zuletzt wird am Sonnabend auch gearbeitet: DLRG-Schwimmer und der Verein Bergedorfer Hafen räumen von 10 Uhr rund um den Serrahn auf.