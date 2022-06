HVV: Busse fahren häufiger zu den beliebten Badeseen im Osten von Hamburg

An Wochenenden geht es mit dem Bus alle halbe Stunde zum Hohendeicher See und zum See Hinterm Horn. Diese Linien verkehren dorthin.

Die Linie 120 hält dreimal am Hohendeicher See.

Hamburg. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) fahren in diesem Sommer die Badeseen in den Vier- und Marschlanden häufiger an. Badegäste erreichen den Hohendeicher See und den See Hinterm Horn bis zum 21. August an den Wochenenden (sonnabends und sonntags) mit dem Bus alle halbe Stunde, statt bisher stündlich.

Die Linie 120 verdichtet ihren Takt auf dem Abschnitt zwischen den Haltestellen S-Bahn Tiefstack und Krauel und fährt mit den drei Haltestellen Oortkatenufer, Overhaken und Overwerder gleich dreimal den Hohendeicher See an.

Vier- und Marschlande: Alle halbe Stunde ein Bus zum Badesee

Die Linie 321 fährt auf dem Abschnitt Oberer Landweg Eisenbahnbrücke (S Nettelnburg) bis S-Bahn Mittlerer Landweg im dichteren Takt. Auf dem Allermöher Deich hält sie an der Haltestelle See Hinterm Horn. Fahrgäste finden die Abfahrtszeiten in der HVV-App oder in der Fahrplanauskunft auf www.hvv.de.

