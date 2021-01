Blassgänse kurzzeitig zu Gast in den Vierlanden

Nicht jedes Jahr machen die Blassgänse hier Rast. Vor einer Landung kündigen sie sich durch lautstarkes Rufen in zweisilbigen Tönen an.

Hamburg. Blässgänse sind in den Vierlanden nur kurzzeitige Wintergäste. Je nach Witterung können sie bereits im November oder wie dieses Jahr im Januar auf den Wiesen rasten. Vor einer Landung kündigen sie sich durch lautstarkes Rufen in hellen zweisilbigen Tönen an und bevorzugen offenbar Rastplätze, auf denen bereits Graugänse weiden. Blässgänse gehören zur Familie der Entenvögel und zur Gattung der Feldgänse.

Die Europäische Blässgans brütet in den Tundren Nordrusslands und zieht für die Überwinterung über ein unterschiedliches Zugwegsystem nach Westeuropa: Schwerpunkte sind Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Niedersachsen, die Niederlande und Belgien. Brutgebiete von Blässgänsen liegen ebenso im Norden Asiens, Amerikas und im Südwesten Grönlands.

Blässgänse sind nicht jedes Jahr in den Vierlanden

Nicht jedes Jahr ist eine Landung von Blässgänsen in den Vierlanden zu beobachten. Eine Blässgans unterscheidet sich nicht nur von der Graugans durch die namensgebende weiße Blässe, die über dem Schnabel bis zur Stirn reicht, auch der rosafarbene Schnabel ist anders als bei dem gelblichen Schnabel der Graugans. Die Beine der Blässgänse sind deutlich orangefarben. Die dunklen, unregelmäßig quergefleckten Streifen des Bauchgefieders bei der Blässgans zeigen sich deutlich beim Anflug einer landenden Gans. Junge Blässgänse haben noch keine auffällige dunkle Bänderung und könnten auf den ersten Blick mit einer Graugans verwechselt werden. Junge Blässgänse haben allerdings eine kennzeichnende schwarze Schnabelspitze und können auch daran unterschieden werden.

Ihre pflanzliche Nahrung finden Blässgänse in den Winterquartieren an Süßgräsern und Samen, auch an Wintersaaten. In den Brutarealen überwiegen Futterpflanzen wie das Schmalblättrige Wollgras, Schachtelhalme und im Spätsommer Krähenbeeren.

Ende Februar kehren Blässgänse zu ihren Brutgebieten zurück

Bereits Ende Februar oder März werden Blässgänse zu ihren Brutgebieten zurückkehren. Paarweise oder in kleinen Trupps suchen sie nach einem geeigneten Nistplatz in der vegetationsfreien oder mit Sträuchern bewachsenen Tundra. Erst im Juni nach der Schneeschmelze wird ein Nest aus Gräsern gebaut und mit Flaumfedern gepolstert. Die bis zu sechs Eier werden allein vom Weibchen nahezu einen Monat lang bebrütet, während das Männchen sein brütendes Weibchen gegen Eindringlinge bewacht.

Die Jungen sind Nestflüchter und werden von beiden Eltern geführt und bewacht. Solange die Küken noch nicht fliegen können, mausern die Eltern und sind somit auch flugunfähig. Erst Ende August erhalten die Altvögel ihre Flugfähigkeit zurück und auch der Nachwuchs ist flügge. Ein paar Wochen später beginnt der Abflug in die Überwinterungsgebiete. Eine Blässgans kann unter guten Lebensbedingungen ein Alter von annähernd zwanzig Jahren erreichen. Die Blässgans unterliegt dem allgemeinen Schutz der EU-Vogelrichtlinie. Sie darf in Deutschland bejagt werden.