Schaufenster-Shopping beim Kaufhaus Vierlanden

Hamburg. Beim Übertreten der Schwelle zum Kaufhaus Vierlanden erklingt normalerweise ein klassischer Glockenton. Doch darauf muss Bettina Wedemann nun schon seit einigen Wochen verzichten. Seit dem 16. Dezember müssen Einzelhandelsgeschäfte wegen der Corona-Eindämmungsverordnung geschlossen bleiben. Und so öffnet auch das Kaufhaus Vierlanden noch mindestens bis zum 31. Januar nicht. Doch auch wenn Bettina Wedemann den direkten Kontakt und Austausch mit ihren Kunden sehr vermisst, bleibt die 51-Jährige optimistisch: "Aufgeben gibt's nicht. Natürlich gibt es auch mal Tage, die schwieriger sind als andere. Aber ich freue mich einfach auf den Tag, wenn es weitergehen kann", sagt Bettina Wedemann.

Beim Kaufhaus Vierlanden Ware aus dem Schaufenster bestellen

Um bis dahin weiterhin für ihre Kunden da sein zu können, geht sie nun eben neue Wege und bietet "Schaufenster-Shopping" an. Kunden können einen Blick ins Schaufenster werfen und ihr dann telefonisch oder per E-Mail mitteilen, was sie gern hätten. "Ich habe auch schon ein Foto per WhatsApp bekommen, auf dem der Kunde mir genau zeigte, was es sein soll", sagt Bettina Wedemann.

Oder sie rufen kurz an und klopfen an die Tür, wenn sie da sind: Dann bekommen sie die Ware in einer Plastikkiste samt Rechnung vor die Tür gestellt. Wie bei der älteren Dame aus der Nachbarschaft, die gerade dabei ist, Strümpfe zu stricken, einen Nachschub Wolle braucht und bei der Gelegenheit auch noch ein Paket neue Unterwäsche mitnimmt.

Schaufenster wird einmal in der Woche neu dekoriert

Einmal in der Woche wird das Schaufenster neu dekoriert, wird für das "Schaufenster-Shopping" nun auch eine andere Methode angewendet, berichtet Bettina Wedemann. Schließlich gehe es jetzt nicht mehr nur darum, das Fenster möglichst hübsch zu präsentieren, sondern zu zeigen, was das Sortiment des Kaufhauses Vierlanden alles so hergibt. Und das ist vielfältig, nicht umsonst wurde das Kaushaus Vierlanden einst auch als "Mini-Karstadt" bezeichnet.

Das Geschäft am Neuengammer Hausdeich 260 hat eine lange Tradition: "Richard Wulff & Sohn“ wurde schon 1902 vom Großvater von Vorbesitzer Ernst-Richard „Pike“ Wulff gegründet. Als der Ende 2012 und nach 50 Jahren im Laden verkündete, dass nun genug sei, wurde Bettina Wedemann - bis dahin dort Kundin - zur Chefin. Zuvor war sie 26 Jahre lang bei einem Energieversorger tätig, gab ihren Job auf und übernahm den Laden: "Das habe ich keinen einzigen Tag bereut und möchte es auch bis zu meiner Rente weitermachen", sagt die 51-Jährige.

Handgravierte Trophäen machen Großteil des Umsatzes aus

Auf knapp 120 Quadratmetern gibt es heute Oberbekleidung für Damen und Herren, Windjacken, Strickjacken, Portemonnaies, Schlüsselanhänger, Schiesser-Unterwäsche, Fahnen und Flaggen mit Vierländer Wappen und den Schützenvereinen, maßgeschneiderte Hemden, Lektüre von lokalen Autoren, Wolle und Strick- sowie Häkelnadeln, Nähgarn, Knöpfe und jede Menge Pokale und Medaillen. Diese Abteilung hatte sie 2017 von Pokale Lütten übernommen, als der Laden an der Lohbrügger Landstraße schloss.

Eine gute Entscheidung, stellt Bettina Wedemann fest, machen die handgravierten Trophäen einen Großteil ihres Umsatzes aus - das vergangene Jahr ausgenommen, als die Sportwelt über Monate stillstand, keinerlei Wettkämpfe stattfanden. Von der Sportmode hat Bettina Wedemann sich indes verabschiedet, findet sich nur noch lockere Jogginghosen fürs Sofa oder ein paar Turnschuhe im Sortiment. "Es sind viele kleine Dinge, die für mich etwas ganz Großes ergeben", sagt Bettina Wedemann.

Kontakt zum Kaufhaus Vierlanden:

Telefon 040/68894168 oder per E-Mail an info@kaufhaus-vierlanden.de.

