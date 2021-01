Bauarbeiten Gehweg am Durchdeich in Fünfhausen wird nun breiter

Hamburg. Vergangenen Sommer wurde auf dem Durchdeich der lange geforderte Fußgängerüberweg auf Höhe des Lauwegs aufgebracht, nun folgt die Optimierung des Gehwegs. Am Montag, 18. Januar, beginnt das Bezirksamt mit den Arbeiten. Die politischen Vertreter im Regionalausschuss hatten die Verwaltung damit beauftragt, um vor allem den Schulweg zur Grundschule Fünfhausen/Warwisch sicherer zu machen. Bislang ist der Gehweg im Bereich des Lauwegs bis zum Ende des Sandbracks recht schmal, an der engsten Stelle gerade mal 60 Zentimeter breit.

Bei einem Ortstermin einigten sich Verwaltung und Politik im vergangenen Jahr darauf, den Gehweg auf bis zu zwei Meter zu verbreitern. Das soll dort passieren, wo es der öffentliche Grund hergibt, an manchen Stellen wird er 1,60 Meter breit werden können. Dafür müssen nun aber einige Hecken in den Vorgärten umgesetzt werden, die in den öffentlichen Raum hereingewachsen sind oder komplett auf diesem stehen. Das passiere in enger Absprache mit den Eigentümern, heißt es aus dem Bezirksamt. Der Gehweg wird dann mit Glensanda aufgearbeitet.

Auf Höhe der Bauarbeiten wird der Durchdeich halbseitig gesperrt. Eine Ampel führt Verkehrsteilnehmer daran vorbei. Die Bauarbeiten sollen sich Stück für Stück und in Abspreche mit den Anliegern vorarbeiten, teilt das Bezirksamt mit. Sie sollen voraussichtlich noch im ersten Quartal abgeschlossen werden.