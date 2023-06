Die Radstrecke beim Triathlon führt an der Elbe entlang. Von etwa 6 bis 17.30 Uhr sind Straßen gesperrt. Karte zeigt Streckenverlauf.

Ironman Hamburg: Der Hauptdeich in den Vier- und Marschlanden wird am 4. Juni zur Radrennstrecke.

Straßensperrung Ironman Hamburg: Hauptdeich wird am Sonntag zur Rennstrecke

Tatenberg/Zollenspieker. Wer am Sonntag, 4. Juni, eine Radtour entlang der Elbe geplant hat, der sollte sich lieber eine andere Route aussuchen. Denn an dem Tag wird der Hauptdeich von Tatenberg bis Zollenspieker für den Ironman zur Radrennstrecke. Von etwa 6 bis 17.30 Uhr sind die Straßen den Teilnehmern des Langdistanz-Triathlons vorbehalten. Rund 3000 „Eisenmänner und Eisenfrauen“ haben sich angemeldet, um 3,8 Kilometer zu schwimmen, 180 Kilometer zu Rad fahren und abschließend einen Marathon (42,195 Kilometer) zu absolvieren.

Die Radstrecke ist insgesamt 90 Kilometer lang und muss zweimal gefahren werden. Der Kurs führt aus der Innenstadt nach Altona und Othmarschen und danach Borgfelde und Rothenburgsort hinaus in die Vier- und Marschlande. Über den Moorfleeter Hauptdeich fahren die Athleten über die Tatenberger Schleuse ins Landgebiet ein.

Ironman Hamburg: Ortsdurchfahrt von Kirchwerder wird gesperrt

Über den Hauptdeich geht es bis zum Kirchenheerweg und Heinrich-Stubbe-Weg bis kurz vor den Vierländer Markt in Neuengamme. Die Ortsdurchfahrt Kichwerder soll etwa von 7.15 bis 16 Uhr gesperrt sein. Der Neuengammer Hausdeich ist jederzeit frei befahrbar.

Eine Querung der Rennstrecke mit Fahrzeugen während des Wettkampfs ist nicht möglich. Eine Querung zu Fuß soll in entsprechenden Lücken möglich sein. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge nicht entlang der Rennstrecke zu parken und bei Bedarf das Fahrzeug, entsprechend des Fahrziels, vor den Sperrzeiten umzuparken. Entlang des Hauptdeiches ist das Parken beidseitig auf ganzer Länge verboten.

Gastronomen rechnen mit einem kompletten Umsatzausfall

Der Hohendeicher See und Campingplatz können über Fünfhausen und den Durchdeich erreicht werden. Da Parkmöglichkeiten nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, empfiehlt der Veranstalter eine Anreise mit dem Fahrrad. Sowohl das Zollenspieker Fährhaus als auch die Fähre sind wie gewohnt erreichbar.

Abgeschnitten vom Verkehr sind sind hingegen das Restaurant „Marschländer Elblounge“ am Spadenländer Elbdeich und auch „Swingolf Hamburg“ am Gauerter Hauptdeich. Da Gäste sie nicht erreichen können und ihnen somit 100 Prozent Umsatzausfall drohen, übten die Inhaber zuletzt Kritik an dem Mega-Triathlon und forderten eine Entschädigung. Die Veranstalter baten hingegen „um Verständnis für die Einschränkungen“.