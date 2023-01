Hamburger Sportjahr 2023: Marathon, Stadtderby und eine WM in der City

Hamburg. Der Hamburger Sportkalender ist auch in diesem Jahr prall gefüllt. Sportlicher Höhepunkt wird die Triathlon-WM im Juli. „Wir freuen uns auf ein neues Sportjahr, das die Hamburgerinnen und Hamburger mitreißen und begeistern wird“, sagt Sportsenator Andy Grote (SPD). „Neben den jährlichen ,All-time Favourites‘ planen wir, die Active City Arena auf dem Heiligengeistfeld noch mal deutlich zu vergrößern.

Und mit dem inklusiven Fackellauf anlässlich der Special Olympics World Games in Berlin wollen wir im Juni Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenbringen. Zu guter Letzt geben wir mit dem ,Final Draw‘ in der Elbphilharmonie zum Jahresende den Startschuss für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland, auf die wir uns auch in Hamburg besonders freuen.“

JANUAR

11.: Volleyball-CEV-Pokal, Viertelfinalhinspiel: SVG Lüneburg – Modena Volley (Italien), LKH Arena, Lüner Rennbahn 5.

11.–29.: Handball-WM der Männer in Polen und Schweden.

13.–29.: Feldhockey-WM der Herren in Indien.

20.–22.: Fortsetzung Fußball-Bundesliga mit dem 16. Spieltag.

21.: Feuerwerk der Turnkunst, zwei Vorstellungen, Barclay Arena (14, 19 Uhr).

27.–29.: Rückrundenauftakt 2. Fußball-Bundesliga mit 1. FC Nürnberg – FC St. Pauli und Hamburger SV – Eintracht Braunschweig (beide 29., 13.30 Uhr).



FEBRUAR

3.–5.: Daviscup in Trier – mit dem Hamburger Olympiasieger Alexander Zverev?

4.–5.: Hallenhockey-DM-Endrunde, Damen und Herren in Frankfurt am Main.

Stadtderby: Robert Glatzel (l., HSV) gegen St. Paulis Jackson Irvine

Foto: Tim Groothuis / WITTERS

MÄRZ

12.: EHF Euro Cup Handball-Länderspiel der Männer Deutschland gegen Dänemark (20 Uhr, Barclays Arena).



APRIL

1. Hyrox in der Messe Hamburg.

21.–23.: HSV – FC St. Pauli, Volksparkstadion. Genauer Termin folgt.

22.: 25. Das Zehntel (Planten un Blomen).

23.: 37. Haspa Marathon, 42,195 Kilometer im Hamburger Stadtgebiet.

25.: Letztes Heimspiel der Veolia Towers Hamburg in der Basketball-Bundesliga gegen die Crailsheim Merlins in der Wilhelmsburger edel-optics.de Arena.

MAI

7.: Letztes Punktspiel der Veolia Towers in der Basketball-Bundesliga bei den Löwen Braunschweig. Play-off-Beginn danach, genaue Termine folgen.

17.–21.: Deutsches Spring- und Dressur Derby im Derbypark Klein Flottbek.

19. Mai – 22. Juni: Active City Arena (Heiligengeistfeld), verschiedene Sportarten.

27.: 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga,

28.: 34. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga für den HSV (in Sandhausen) und den

FC St. Pauli (gegen Karlsruher SC).

JUNI

1.: Hinspiel Relegation Fußball-Bundesliga, Rückspiel am 6. Juni.

1.–4.: Golf: Porsche European Open in Winsen (Luhe).

2.: Hinspiel Regelation 2. Fußball-Bundesliga, Rückspiel am 7. Juni.

3.: DFB-Pokalfinale in Berlin.

3.: Saisonstart der European League of Football mit den Hamburg Sea Devils und 17 weiteren Mannschaften aus neun europäischen Ländern.

3.: HafenCity Run in der HafenCity.

3.–4.: Feldhockey-DM-Endrunde der Herren und Damen in Mannheim.

4.: Ironman: European Championship der Frauen im Hamburger Stadtgebiet, dazu Jedermänner und -frauen.

8.: Segeln: Helga Cup Inklusiv auf der Außenalster.

11.: Rewe Women’s Run im Hamburger Stadtgebiet.

11.: Letzter Spieltag Männerhandball-Bundesliga: HSV Hamburg – Melsungen.

13.: Inklusiver Fackellauf, Start und Ziel Elbphilharmonie, Miniatur Wunderland,

16.: Active City Day (Stadtgebiet).

17.–25.: Special Olympics World Games in Berlin für geistig/mehrfach Behinderte.

25.: 29. Hella Halbmarathon, Hamburger Innenstadt.

25. Juni – 2. Juli: 154. Galopp-Derby auf der Galopprennbahn Horn.



JULI

6.–9.: Finals (Rhein-Ruhr), deutsche Meisterschaften in zahlreichen Sportarten.

13.–16.: Hamburg Wasser World Triathlon WM in der Hamburger Innenstadt.

22.–30.: Tennis Hamburg European Open, Damen und Herren am Rothenbaum.

28.–30.: 1. Spieltag 2. Fußball-Bundesliga.

Im Tennisstadion am Rothenbaum findet Ende Juli wieder ein gemeinsames Damen- und Herrenturnier statt, organisiert von der Familie Reichel

Foto: ValeriaWitters / WITTERS

AUGUST

5.–6.: Golf: Final Four Damen und Herren (Neustadt/Weinstraße), der Golfclub Falkenstein ist jeweils Titelverteidiger.



11.: VTG Basketball Supercup, Viernationenturnier in der edel-optics.de Arena in Wilhelmsburg.

16.–20.: Beachvolleyball Word Tour Elite 16, Tennisstadion am Rothenbaum.

18.–27.: Feldhockey-EM Damen und Herren in Mönchengladbach.

18.–20.: Saisonstart Fußball-Bundesliga.

18.–20.: YoungClassics, internationales Radsport-Jugend-Etappenrennen, Landkreis Harburg, Hamburger Stadtgebiet.

20.: 26. Bemer Cyclassics (Hamburger Stadtgebiet, Landkreis Pinneberg). Jedermann-Strecken: 60 und 100 Kilometer.

SEPTEMBER

3.: 34. Barmer Alsterlauf (Mönckebergstraße, Hamburg-Altstadt).

9.: Active City Festival (Inselpark Wilhelmsburg, Kurt-Emmerich-Platz).

10.: 40. Internationales Airport Race, Start und Ziel Lufthansa-SV-Sportanlage Borsteler Chaussee.



24.: Finale der European League of Football (ELF) in Duisburg.

Das 154. Deutsche Galopp-Derby ist wieder der Höhepunkt der Turfsaison. Für das Rennen über 2400 Meter gibt es bisher 94 Nennungen. 20 Pferde dürfen am 2. Juli starten.

Foto: Leonie Horky / WITTERS

OKTOBER

3.: 12. Generali Köhlbrandbrückenlauf.

3.: Großer Preis von Deutschland auf der Trabrennbahn Bahrenfeld.

20.: Deutsche Segel-Bundesliga, Finale auf der Außenalster.

Pulvermanns Grab, der Große Wall und weitere Naturhinderisse stehen beim Deutschen Springderby wieder auf dem Programm

Foto: Stefan Lafrentz, via www.imago-images.de / imago images/Stefan Lafrentz

NOVEMBER

4.: Get in the Ring, Pro-K1-Kickboxing, edel-optics.de Arena in Wilhelmsburg.

25.: We Love MMA 68, Mixed Martial Arts in der Barclays Arena.

DEZEMBER

1.–3.: UCI Masters, Senioren-WM im Cyclo-Cross im Volkspark Hamburg.

2.: Auslosung der sechs Vorrundengruppen für die Fußball-EM 2024 in der Elbphilharmonie.