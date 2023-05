Landesliga: Aufstieg – SC Vier- und Marschlande in der Warteschleife

Kirchwerder. Hat der SC Vier- und Marschlande unbemerkt den Aufstieg in die Fußball-Landesliga geschafft? Diese Frage dürfte in dieser Woche so manchen Anhänger der Deichkicker aufgeschreckt haben. Denn nach dem Abstieg aus der Oberliga soll der TuS Osdorf vor dem Rückzug aus der Landesliga stehen. Das Internet-Portal „Sport-Nord“ meldete diesen Schritt sogar schon als vollzogen („Aktuell: TuS Osdorf verzichtet auf Landesliga-Platz“). Wäre das der Fall, würden die Vier- und Marschländer in die Landesliga aufrücken.

Erst am 30. Mai ist Meldeschluss für die Fußballligen

Doch so einfach ist die Sache offenbar nicht. „Beim TuS Osdorf ist viel Unruhe. Dort ist noch überhaupt nicht klar, was sie tun werden“, hat SCVM-Coach Thorsten Beyer in Erfahrung gebracht. Der Sport-Nord-Artikel zitiert als Quelle den Trainer der 2. Herren, der offenbar mit dem Vorstand des TuS Osdorf im Clinch liegt. Da sich der Vorstand selbst noch nicht erklärt hat, bleibt Beyer lieber vorsichtig. Spätestens am 30. Mai wird ohnehin Klarheit herrschen. Bis dahin müssen die Osdorfer für die Landesliga melden. „Wir warten ab und nehmen es, wie es kommt“, betont Beyer. „Alles andere können wir ohnehin nicht beeinflussen.“