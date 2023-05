11:0-Kantersieg: Torejagd des SC Vier- und Marschlande bleibt vergeblich

Fünfhausen. Zum Finale einer glänzenden Saison präsentierten sich die Fußballer des SC Vier- und Marschlande wie im Rausch. Mit 11:0 fegte die Elf von Trainer Thorsten Beyer am Sonntagnachmittag das bereits abgestiegene Schlusslicht SC Condor III vom Platz. Und doch waren die Deichkicker am Ende die großen Verlierer. Denn da auch Tabellenführer Concordia II mit 3:1 beim TuS Hamburg gewann, blieb dem SCVM nur der zweite Tabellenplatz. Und da in der Staffel Nord der Tabellenzweite Eintracht Norderstedt im Torquotienten um die Winzigkeit von 0,25 Punkten besser war, sind die Schleswig-Holsteiner aufgestiegen. Der SCVM hingegen muss weiter bangen.

Denn als zweitbester Tabellenzweiter in den vier Bezirksliga-Staffeln steigen die Vier- und Marschländer nun nur noch auf, falls ein Landesligist nicht für die kommende Saison meldet oder der Eimsbütteler TV den Aufstieg in die Regionalliga schafft. Als Hamburger Vertreter bekommt es der ETV in der Relegation voraussichtlich mit Kilia Kiel, Lupo-Martini Wolfsburg und der FC Oberneuland zu tun. Die beiden besten Teams steigen auf. „Ab sofort schlafen wir alle in ETV-Bettwäsche“, schmunzelt Beyer. Lautstarke Unterstützung für die Eimsbütteler sei ohnehin garantiert: „Unser Verteidiger Janik Wagner organisiert Fahrten zu allen drei ETV-Spielen. Die Wagner-Tours gehen auf Reisen.“

Die Tore fielen Schlag auf Schlag

Gefeiert haben sie am Sonntagabend auf jeden Fall schon einmal. Und das ist ja auch mehr als verdient nach dieser Saison und dieser Gala-Vorstellung zum Schluss. Die Torfolge gegen den SC Condor III: 1:0 Sandro Schraub (12.), 2:0 Ole Dabelow (15.), 3:0 Schraub (20.), 4:0 David Toth (22.), 5:0 Cenk Cicek (40.), 6:0 Toth (42.), 7:0 Yanneck Schlufter (62.), 8:0 Schraub (70.), 9:0 Schraub (72.), 10:0 Peter Karge (76.), 11:0 Marlon Liem (89.).