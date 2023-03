Diskuswurf: Mika Sosna enttäuscht mit Platz elf beim Europacup in Leiria

Bergedorf. Mit einer Enttäuschung endete für Diskus-Hoffnung Mika Sosna (TSG Bergedorf) der erste internationale Auftritt in der Männer-Konkurrenz. Beim Werfer-Europacup in Leiria (Portugal) blieb der 19-Jährige mit 58,88 Metern deutlich unter seinen Möglichkeiten und wurde Elfter. Es siegte Weltmeister Kristjan Ceh (Slowenien) mit der Weltklasse-Weite von 68,30 Metern. Bester Deutscher war Marius Karges (Eintracht Frankfurt) mit 60,94 Metern auf Rang sieben. Selbst im B-Wettkampf warfen drei Athleten weiter als Sosna.

„Ich bin gar nicht zufrieden“, ärgerte sich der Bergedorfer über seinen Wettkampf. Noch bei den deutschen Winterwurf-Meisterschaften Ende Februar in Halle an der Saale hatte Deutschlands „Jugendleichtathlet des Jahres 2022“ die zwei Kilogramm schwere Männerscheibe auf die stolze Weite von 65,57 Metern geschleudert. In Portugal hingegen klappte so gut wie nichts. Der Diskus wollte nicht über die 60-Meter-Marke fliegen, ganz egal, was der Bergedorfer auch versuchte. „Ich hatte heute überhaupt kein Körpergefühl“, analysierte Sosna. „Aber es ist ja auch erst der Anfang im Erwachsenenbereich.“

Die Europameisterschaft in der U23 ist das große Ziel

Sein großes Ziel in dieser Saison sind die Europameisterschaften der Altersklasse U23 in Espoo (Finnland/13. bis 16. Juli). „Darauf liegt mein Fokus“, macht der Junioren-Weltrekordler deutlich. In einem Trainingslager auf Zypern will er sich in den kommenden Wochen für die Sommersaison fit machen. Mit seiner Silbermedaille bei den deutschen Winterwurf-Meisterschaften hat der 1,98 Meter große Modellathlet bereits bewiesen, dass er schon bei den Erwachsenen vorne mitmischen kann.

So ein bisschen liebäugelt Sosna daher auch noch mit einem Start bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften der Erwachsenen in Budapest (19. bis 27. August). Doch dafür wird er in den kommenden Wochen regelmäßig über 60 Meter werfen müssen. Die Qualifikationsweite für Budapest liegt sogar bei glatten 67 Metern.