ETSV Hamburg: Trainer-Vulkan soll ETSV-Spielern künftig Feuer machen

Billwerder. Fast genau sechs Jahre ist es nun her, dass Diamantis „Aki“ Cholevas von den damals Verantwortlichen des WTSV Concordia seinen Laufpass bekam. Der Coach hatte sich zuvor öffentlich darüber beklagt, dass der Verein entgegen einer zuvor getätigten mündlichen Zusage doch nicht für die Regionalliga melden wollte. Damit endete bei den Jenfeldern eine Erfolgsgeschichte. Cholevas hatte „Cordi“ rund eineinhalb Jahre zuvor mit einer jungen Mannschaft, die begeisternden Offensivfußball spielte, zurück in die Fußball-Oberliga geführt. Dort lag sein Team auf Meisterkurs, als er entlassen wurde. Danach ging es beim Fusionsverein bergab. Seit Jahren spielte Concordia bei der Titelvergabe keinerlei Rolle mehr. Cholevas wandte sich dem Jugendfußball zu. Nun kehrt er in den Herrenbereich zurück – als künftiger Trainer des ETSV Hamburg.

„Er hat die nötige Disziplin und eine Spielidee, die uns überzeugt hat“, begründete der ETSV-Sportchef Jassi Huremovic seine Wahl. Welch prägende Rolle der A-Trainerschein-Inhaber Cholevas bei einem Verein einnehmen kann, zeigte sich damals nach seiner Demission bei „Cordi“. „Die leistungsbezogene Erfolgseinheit von Mannschaft und ‚Aki‘ Cholevas war mit der Entlassung des Trainers zu Ende. Die Situation war von einem Tag auf den anderen eine andere. Die Vertrautheit, die Motivation und der Leader haben fortan gefehlt. Es fehlte die Triebfeder des Erfolgs“, erinnerte sich Verteidiger Yannik Siemsen später in einem Interview mit dem Portal „fussifreunde.de“ an die Auswirkungen des unfreiwilligen Abgangs von Cholevas.

Der neue Coach ist streng und emotional – ein Respektsperson

Es sind Worte, die von einer engen Verbindung zwischen Team und Trainer zeugen. Und es sind Worte, die den einen oder anderen Außenstehenden überraschen mögen. Denn Cholevas, der mit 20 Jahren aus seiner griechischen Heimat nach Deutschland kam, wirkte an der Außenlinie nicht unbedingt wie ein Freund der Spieler. Regelmäßig schrie der 53-Jährige sie lautstark. Überhaupt fiel Cholevas durch seine sehr impulsive Art auf. „Er ist sehr streng und sehr emotional – eine Respektsperson“, sagte Sohn Matthias Cholevas in einem „Elbkick-TV“-Interview über seinen Vater.

Zur kommenden Saison sind beide nun auch sportlich wieder vereint. Bereits bei Concordia hatte Papa Cholevas „Matti“, wie der ETSV-Verteidiger gerufen wird, sowie seinen anderen Sohnemann Georgios, der aktuell für den SC Condor aufläuft, unter seine Fittiche. Komplikationen gab es damals nicht. Beide Söhne waren damals noch Teenager, also in einem Alter, in dem viel Feingefühl ebenso erforderlich ist wie eine strenge Hand. Dass Cholevas insbesondere mit Jugendlichen sehr gut umgehen kann, hatte er zuvor bereits beim FC St. Pauli und Eintracht Norderstedt unter Beweis gestellt. In beiden Clubs arbeitete der aus der Hafenstadt Volos stammende Coach sehr erfolgreich im Juniorenbereich.

Diamantis Cholevas liebt das Tauchen, Joggen und die Jagd

Bei Concordia feierte der passionierte Taucher, Jogger und Jäger dann sein Debüt als Herren-Trainer. Es endete in einer bitteren Trennung und hatte eine fast sechsjährige Schaffenspause zur Folge. Diese wird nun im Sommer ein Ende haben. Dann kehrt der „Vulkan“ an die Seitenlinie zurück. Die Liaison zwischen dem ambitionierten ETSV sowie dem impulsiven und erfolgshungrigen Trainer dürfte in jedem Fall eine spannende werden. Und womöglich findet der 53-Jährige am Mittleren Landweg das vor, was ihm bei „Cordi“ seinen Job gekostet hat: Verantwortliche, die mit ihm den Weg in die Regionalliga gehen wollen.