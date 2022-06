Beim Pfingstturnier: Heiße Spiele, kühle Bäder

Wohltorf. Sie nennen sich „Schlägertypen“, „Blaubärchen“, „Schwanensee“ oder „Griechen ohne Land“: 32 Teams – je 16 Frauen- und Männermannschaften – messen sich an diesem Wochenende beim traditionellen Hockey-Pfingstturnier des TTK Sachsenwald. Mit dabei sind insgesamt rund 440 Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland. „So viele hatten wir noch nie“, freut sich Organisator Manuel Audran. „Man merkt, dass alle wieder ganz heiß darauf sind, ein Hockey-Turnier zu spielen.“

Über Jahrzehnte hinweg war das Pfingstturnier alle zwei Jahre ein Fixpunkt im Jahresplan des Tontaubenklubs. Es machte den TTK in ganz Hockey-Deutschland bekannt. Und nicht nur dort. Denn auch dieses Jahr ist mit dem Team „Manquehue D Klasse“ wieder eine Vertretung aus Chile am Start. Die Spieler reisen dafür aus ganz Europa an. „Einer kommt sogar aus Chile für das Turnier angeflogen“, schildert Audran.

Einige Spieler des TTK Sachsenwald haben in Chile einen Auslandsaufenthalt absolviert

Es ist der Freundeskreis des langjährigen TTK-Mitglieds Mathias Ortiz von Dessauer, der nur „Pedro“ gerufen wird und schon vor Jahren aus Chile nach Deutschland gezogen ist. So sind intensive Beziehungen zwischen dem Club und dem südamerikanischen Land entstanden, in dem auch schon einige TTK-Spieler Auslandsaufenthalte absolviert haben.

Genau diese sozialen Interaktionen sind es, die das Pfingstturnier des TTK Sachsenwald auszeichnen. Doch es war immer auch ein Spagat zwischen Party und Sport, und dieser Mix wurde in dem noblen Verein durchaus auch kritisch gesehen. Nach der 20. Auflage im Jahr 2014 mit damals 24 Teams stellte sich die Frage nach der Zukunft der Veranstaltung daher stärker denn je. 2016 wurde es dann kurzerhand gestrichen, weil ein Spaßturnier damals das Saisonfinale der TTK-Herren gestört hätte, die im Abstiegskampf in der 2. Bundesliga steckten. 2017 trat dann ein Jugendturnier an die Stelle des bisherigen Erwachsenen-Events.

Gespielt wird an allen drei Tagen des Pfingstwochenendes ab 9.30 Uhr

Doch 2018 wagte ein Organisationsteam um Manuel Audran und die langjährige 1. Damen-Spielerin Julie Hebbeler den Neuanfang und machte ein paar Kompromisse. So wurde nicht mehr auf dem TTK-Gelände gezeltet. 21 Teams waren mit dabei. 2020 fiel das Turnier Corona zum Opfer. Nun, zur 22. Auflage, sind es mit 32 Mannschaften so viele wie noch nie. Gespielt wird an allen drei Tagen des Pfingstwochenendes ab 9.30 Uhr auf der Anlage am Tonteich. Am Sonnabend um 12 Uhr gibt es eine Eröffnungszeremonie. Das Finale der Damen steigt am Pfingstmontag um 11 Uhr, das Endspiel der Herren schließt sich um 11.35 Uhr an.