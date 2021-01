ETSV Hamburg trennt sich von Trainerteam

Hamburg. Fünf Spiele, vier Siege. Das ist keine Bilanz, die nach einer Veränderung schreit. Doch der Fußball-Bezirksligist ETSV Hamburg sorgte jetzt für einen Paukenschlag. Er hat sich von Coach Thorsten Bettin und Co-Trainer Manuel Garcia getrennt – mitten im Januar, mitten in der Fußballpause des Lockdowns. Vier Siege in fünf Partien hatten Bettin und Garcia seit ihrem Amtsantritt im Frühjahr 2020 mit den „Eisenbahnern“ in der Bezirksliga geholt. „Die Trennung erfolgte im Guten“, betont ETSV-Ligamanager Jassi Huremovic, was Garcia bestätigt: „Der Anstoß, die Sache zu beenden, kam von mir selbst. Wir hatten als Trainer keine Lust mehr auf dieses ewige Hin und Her in Corona-Zeiten.“

„Es hat nicht mehr gepasst“, urteilt Huremovic, der trotz der sportlichen Erfolge Kritik an der allgemeinen Entwicklung übt: „Ich bin nicht zufrieden mit dem Fußball, den wir gespielt haben.“ Woran auch die schwierigen Umstände während der Pandemie ihren Anteil gehabt hätten. „Die Chance zusammenzuwachsen, war dem Trainerteam und der Mannschaft nicht gegeben“, analysiert der Liga-Manager. „Wir haben versucht, die alten ETSV-Spieler und die Neuzugänge zusammenzuführen“, hält Garcia dagegen. „Daher haben immer auch ein paar Spieler aus dem früheren Bezirksliga-Kader gespielt.“

Assistent wird nun ETSV-Spieler Matthias Märtens

Das führte dann dazu, dass sich beispielsweise im Oktober im Topspiel beim Hauptkonkurrenten HT 16 ehemalige Oberligaspieler wie Jan Landau, Alessandro Schirosi oder Raffael Kamalow auf der Bank wiederfanden, während Niklas Kretschel, Devin Cengiz und Tobias Czech aus dem alten ETSV-Kader in der Startelf standen. Die „Eisenbahner“ verloren unglücklich mit 1:2. „Ich muss nach Leistung und nach Trainingsbeteiligung aufstellen. Sonst braucht man ja gar kein Trainerteam“, ist Garcia überzeugt. „Letztlich haben uns nur zwei, drei Spiele gefehlt, dann hätten wir die Mannschaft im Griff gehabt.“

Statt einen Nachfolger zu verpflichten, übernimmt Huremovic nun selbst das Kommando an der Seitenlinie. Als Assistent wird ihm ETSV-Spieler Matthias Märtens zur Seite stehen. Der 33-Jährige wollte seine aktive Zeit ohnehin im Sommer beenden, dann machte Corona dem Spielbetrieb vorzeitig ein Ende. Ein Comeback des Stürmers will Huremovic aber trotzdem nicht ausschließen: „Wenn es personell bei uns mal knapp wird, habe ich mit Matthias einen Top-Mann auf der Bank.“

Personell dürfte es beim ETSV nicht eng werden

Dass es aber personell beim „FC Bayern der Bezirksliga“ auch künftig nicht eng werden dürfte, dafür sorgt Huremovic gerade. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Stürmer Pascal Pietsch momentan heftig mit einer Rückkehr an den Mittleren Landweg flirtet. Darüber hinaus gibt es Gespräche mit weiteren Kandidaten mit Oberliga-Erfahrung. Ein Weg, den Garcia wohl ohnehin nicht mehr lange mitgetragen hätte: „Wenn immer mehr neue Spieler geholt werden, was bleibt dann noch vom ETSV?“