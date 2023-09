Kleiner Aram (11) stirbt bei tragischem Unfall: Spendenkampagne für Familie

Hamburg. Im Alter von nur elf Jahren verlor Aram Mdah bei einem Unfall auf dem Altengammer Hauptdeich sein Leben. Gemeinsam mit seinem Vater Rami Mdah war er über die Straße gegangen und wurde von einem motorisierten Dreirad (Can-Am) erfasst. Der Schüler starb noch an der Unfallstelle. Sein Vater erlitt schwerste Verletzungen und liegt seitdem im Krankenhaus.

Um die Familie finanziell zu unterstützen, hatte schon die Gemeinde St. Pankratius zu einer Spendensammlung aufgerufen: Konto der Kirchengemeinde St. Pankratius, IBAN DE38 2005 0550 1033 2400 50, Stichwort „Aram“. Damit sollen nicht nur die Kosten für die Beerdigung, sondern auch das Leben der Familie nach dem schmerzlichen Verlust unterstützt werden. Denn wann Rami Mdah wieder beruflich tätig sein kann, ist wegen seiner schweren Verletzungen nicht abzusehen.

Tödlicher Unfall: Kollegium startet Spendenkampagne im Internet

Rami Mdah hatte in Syrien Philosophie studiert und an einer Berufsschule unterrichtet. In Hamburg arbeitete er in der Behindertenbetreuung, war in einer Wohngruppe tätig. Auch seine Arbeitskolleginnen und Kollegen sind in tiefer Trauer und bestürzt über den schrecklichen Unfall. „Da wir nicht viel tun können, um das Leid zu lindern, möchten wir die Familie zumindest von finanziellen Sorgen entlasten“, schreibt David Möller als Organisator einer Spendenkampagne, die das Kollegium von Rami Mdah bei gofundme.com ins Leben gerufen hat.

Aram wird am Freitag, 8. September, auf dem Friedhof in Ochsenwerder beigesetzt. Die Trauerfeier mit Pastor Jörg Pegelow beginnt um 11 Uhr in der Kirche St. Pankratius (Alter Kirchdeich 8).