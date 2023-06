Hohendeicher See: Im Deichhus sind vor allem Brötchen und Croques gefragt

Pejman Tabasi erntet Dank für sein Angebot in der Nähe der Campingplätze am Hohendeicher See. Welche Projekte er außerdem betreibt.

Pejman Tabasi (48), Betreiber von Dat Deichhus am Ochsenwerder Elbdeich 347 in Ochsenwerder.

Ochsenwerder. Pejman (48) und Nazila Tabasi (35) verkaufen aktuell besonders viele Brötchen. Der Grund: Die Camper sind zurück am Hohendeicher See und freuen sich über den kurzen Weg zu Dat Deichhus am Ochsenwerder Elbdeich 347. Dort können sie sich auch sonntags mit Backwaren, Zeitungen und Zeitschriften, Tabakwaren, Snacks, Eis, Kaltgetränken und weiteren Dingen des täglichen Bedarfs eindecken.

Die Brötchen würden in der Region gebacken, betont Pejman Tabasi: „In der Woche bekommen wir sie von der Bäckerei Bahn und Dat Backhus, sonntags nur von Dat Backhus, weil Bäcker Bahn sonntags nicht mehr backt.“ Seine Kunden – neben den Campern auch Anwohner aus der näheren Umgebung, sonntags aufgrund des Brötchenverkaufs auch von weiter weg – seien froh und dankbar, dass es das kleine Ladengeschäft der Tabasis gibt. „Das hören wir immer wieder seit der Eröffnung im März 2020.“ Damals legte Dat Deichhus einen schwierigen Start hin, eröffnete es doch unmittelbar vor dem ersten Corona-Lockdown.

Hohendeicher See: Camper kaufen im Deichhus vor allem Brötchen und Croques

Im Deichhus gibt es auch Crêpes, Wraps, Backkartoffeln und große Croques in drei Größen. „Die Zutaten kaufen wir frisch ein. Unsere Speisen sind handgemacht. Stammkunden kommen für unsere Croques extra aus Bergedorf“, sagt Pejman Tabasi. In einigen Monaten können sie vermutlich Zeit sparen: Tabasi plant, noch in diesem Jahr mit einem Geschäftspartner einen weiteren Croque-Laden in der Bergedorfer Innenstadt aufzumachen.

Die Idee, die warmen Snacks und kalten Getränke, „darunter elf Sorten Bier“, auch auszuliefern, hat das Ehepaar, das den Laden, unterstützt von nur einer Aushilfe, allein schmeißt, inzwischen verworfen: „Wir haben kein Personal gefunden.“ Ausgeliefert werde nur bei Großbestellungen und nach Terminabsprache. Gesucht würden aktuell Tresenkräfte zur Aushilfe, vor allem für die Wochenenden.

Im Erdgeschoss befindet sich eine Versicherungsagentur

Pejman Tabasi und seine Frau stehen um 4.30 Uhr auf, um für ihre Kunden da zu sein. Der 48-Jährige sieht in seiner Arbeit nicht nur einen Job: „Wir fühlen uns hier daheim. Unser Haus ist ein Stück Geschichte, schließlich werden hier seit 128 Jahren Brötchen verkauft.“ Bevor das Ehepaar das gesamte, fast 700 Quadratmeter große Haus mietete – im ersten Stockwerk wohnt es mit seinen beiden Kindern –, war dort die Bäckerei Kaul beheimatet. „Wir füllen eine Lücke“, sagt Tabasi.

Im Erdgeschoss, neben dem Ladengeschäft, ist vor Kurzem eine Allianz-Versicherungsagentur eingezogen. Pejman Tabasi leitet das Büro gemeinsam mit Versicherungskaufmann Pierre Iwohn. „Ich mache die Vorarbeit, organisiere und verabrede Termine“, sagt der 48-Jährige. Die beiden Geschäftspartner würden vor allem Versicherungen an die Camper verkaufen, etwa zur Absicherung der Wohnwagen und Vorzelte.

Sein Hauptstandbein ist seine 2011 gegründete Firma Imexpool

Die Allianz-Agentur befindet sich in den früheren Räumen der Stadtwerke Ahrensburg, mit denen Tabasi ebenfalls kooperierte: „Wir haben fast ausschließlich Gewerbekunden bedient, konnten aber aufgrund des Kriegs in der Ukraine und den deshalb ausbleibenden Gaslieferungen keine Neuabschlüsse mehr machen.“

Tabasi hat viele Eisen im Feuer. Sein Hauptstandbein ist seine 2011 gegründete Firma Imexpool mit Firmensitz im Deichhus. Sie produzierte Leuchtstoffröhren, ist noch heute im Bereich Energieberatung tätig. Neuerdings kooperiere das Unternehmen mit Vodafone. „Wir besuchen Wohnungsmieter, die zuvor über einen Aushang der Hausverwaltung informiert worden sind. Es geht um Änderungen beim Empfang von Kabelfernsehen, die von Sommer 2024 an in Kraft treten. Dann entscheiden die Mieter und nicht wie bisher die Vermieter über die Kabelanschlüsse.“

Geöffnet ist Dat Deichhus dienstags bis freitags von 6 bis 10 Uhr und von 16 bis 21 Uhr, sonnabends von 6 bis 12 Uhr und von 16 bis 21 Uhr, sonntags von 7.30 bis 21 Uhr. Warme Speisen zum Mitnehmen oder zum Verzehr im Sitzbereich vor dem Geschäft gibt es täglich ab 16 Uhr und sonntags ab 12 Uhr. Der Hermes-Shop (Abgabe und Annahme von Postsendungen) hat täglich bis 10 Uhr sowie sonnabends und sonntags bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Infos und Kontakt per Mausklick: datdeichhus.de.