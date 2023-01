Stunde der Kirchenmusik mit Curslacker Trompeten-Consort

Quintett bringt am 28. Januar noch einmal Weihnachtsglanz in die Kirche St. Pankratius. Was die Zuhörer in Ochsenwerder erwartet.

Das Curslacker Trompeten-Consort gestaltet am 28. Januar die Stunde der Kirchenmusik in Ochsenwerder.

Ochsenwerder. Lichterketten und Christbaumkugeln sind längst wieder auf dem Dachboden oder im Keller verstaut und der Tannenbaum ist entsorgt, „aber die Weihnachtszeit endet nach dem kirchlichen Kalender erst am 2. Februar“, weiß Kirchenmusikerin Uta Leber. Daher gibt es am Sonnabend, 28. Januar, in Ochsenwerder noch einmal die Gelegenheit, um „bei festlicher Bläsermusik in den Glanz des Christfests einzutauchen“, kündigt Uta Leber an.

Das Curslacker Trompeten-Consort mit der Besetzung aus drei Trompeten, Orgel und Pauken spielt dann zur Stunde der Kirchenmusik am letzten Sonnabend des Monats auf. Von 18 Uhr an erklingen in der Kirche St. Pankratius am Alten Kirchdeich Werke von Georg Philipp Telemann, Jean-Joseph Mouret, Francesco Manfredini und aus der berühmten Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel. Der Eintritt ist frei.