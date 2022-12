Kirche in Ochsenwerder: Altjahrsabend bei Kerzenschein

Die Kirche St. Pankratius am Alten Kirchdeich in Ochsenwerder.

Ochsenwerder. Es ist längst zu einer Tradition in der Kirche St. Pankratius geworden: Seit zehn Jahren, regelmäßig am letzten Sonnabend im Monat, beginnt um 18 Uhr in dem Gotteshaus am Alten Kirchdeich eine „Stunde der Kirchenmusik“. Mit ganz unterschiedlichen Programmen für Orgel solo, Instrumental- und Gesang-Solisten, Ensembles und Rezitation wird den Besucherinnen und Besuchern ein breites Spektrum an Kirchenmusik geboten. Weil die Initiatoren anfangs genügend Geduld aufbrachten, bis sich das Konzept auch über das Landgebiet hinaus herumgesprochen hatte, wurde daraus eine erfolgreiche Tradition, berichtet Kirchenmusikerin Uta Leber. Viele weitere sollen folgen: „Die nächsten sind schon in Vorbereitung“, kündigt sie an.

Ulrich Stiegler schlüpft bei der Stunde der Kirchenmusik in ein prächtiges Barockkostüm.

Foto: Privat

Die „Stunde der Kirchenmusik“ soll nun am 31. Dezember um 18 Uhr mit einem „Altjahrsabend bei Kerzenschein“ gefeiert werden. Kirchenmusikerin Uta Leber liest Auszüge aus ihrer Erzählung „Weihnachten bei den Schimmelmanns“ und „Altjahrsabend bei den Schimmelmanns“. Da heißt es im ersten Teil: „...öffneten sich nun die Flügeltüren zum Musikzimmer nebenan und eigens für diesen Abend engagierte Musiker aus Hamburg untermalten das Essen mit einer Tafelmusik.“ In diese Rolle und in prächtige Barockkostüme schlüpfen nun Ulrich Stiegler, Birte Schultz und Yumi Watanabe. Die drei Musikerinnen und Musiker spielen Querflöte, Violoncello und Cembalo und präsentieren in der St. Pankratiuskirche Werke von Vivaldi, Telemann, Friedrich dem Großen und Sätze aus der „Feuerwerksmusik“ von Georg F. Händel.

Abschluss bei Glühwein und Feuerschein am Wiesenhaus

Von Beginn an wurde die „Stunde der Kirchenmusik“ betreut von Marja Dose, die auch in diesem Jahr wieder die Kirchenfenster weihnachtlich geschmückt hat. Sie liest zum Abschluss des Konzerts aus dem Alten Testament. Danach wird zu Glühwein, Punsch und Feuerschein am Wiesenhaus gegenüber der Kirche eingeladen. Der Eintritt ist wie immer frei.