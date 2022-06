Wohnen in Ochsenwerder: Kleine Baugenossenschaft aber große Party

Ochsenwerder/Hamburg. Die Wohnreform eG ist als kleine, selbstverwaltete Baugenossenschaft der Träger des Wohnprojekts Stadt.Land.Fluss im Ortskern von Ochsenwerder. Die Genossenschaft, die vier weiteren Bauvorhaben den Weg geebnet hat, feiert ihr 20-jähriges Bestehen.

„Ziel der Wohnreform eG war und ist es, Baugemeinschaften und -projekte unter ihrem Dach zu versammeln, die selbstverwaltet und in Eigenregie ihre Häuser planen, bauen und genossenschaftlich verwalten“, sagt Peter Hansen, Gründungsmitglied der eingetragenen Genossenschaft. Sie wird ehrenamtlich selbst verwaltet und bietet Wohnraum zu sozialen Preisen für rund 280 Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Wohnprojekte bekommen bei Wohnreform kostenlose Tipps und Unterstützung bei der Planung ihrer Vorhaben, berichtet Sabine Vielhaben aus dem Wohnreform-Vorstand.

Bezahlbares Wohnen gehört zum Konzept. Jetzt wird mit allen gefeiert

Grundsätzlich könne die Genossenschaft auch als Träger für neue Bauvorhaben gewonnen werden, „nur haben wir mit unseren bisherigen fünf Wohnprojekten schon viel zu tun“, sagt sie. Denn die Planung von klimaschutzverbessernden Maßnahmen in und an den Häusern oder der Bau von Spielplätzen davor nehme viel Zeit in Anspruch. „Wir leisten diese Arbeit ehrenamtlich, neben unserem Beruf“, sagt Sabine Vielhaben. Mitglieder der Projekte, zusammen mehr als 50 Menschen, arbeiten in dem Dachverband in verschiedenen Arbeitskreisen mit, kümmern sich beispielsweise um Finanzen.

Am Sonnabend, 11. Juni, soll es eine Fahrrad-Demo geben, um sich etwa für bezahlbaren Wohnraum, die Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen und den Erlass von Mietschulden einzusetzen. Start ist um 11 Uhr an der Susanne-von-Paczensky-Straße 4. Dort befindet sich möwe.altonah, das jüngste Bauvorhaben der Genossenschaft. Der Fahrradkorso wird gegen 16 Uhr Stadt.Land.Fluss in Ochsenwerder erreichen. Dort beginnt um 15 Uhr ein Kinderfest. Um 16.30 Uhr spielt eine Band für Kinder, ab 20 Uhr dann zwei weitere Bands mit Musik für Erwachsene. Gefeiert werden soll bis in die Nacht mit Kaffee, Kuchen, Waffeln und Kaltgetränken im Wohnprojekt-Garten gegenüber dem früheren Gasthof und im kleinen Saal im alten Gasthof-Gebäude. „Jedermann ist willkommen“, sagt Sabine Vielhaben.

Internet: wohnreform-eg.de.