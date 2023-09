Projekthof Neuengamme: Mit dem Greenkids-Mobil jetzt auf Schulbesuch

Neuengamme/Lohbrügge. Auf dem Projekthof Greenkids Neuengamme am Neuengammer Hausdeich können Kinder und Jugendliche seit gut zweieinhalb Jahren aktiv in und von der Natur lernen, dort Gemüse anbauen, ernten, handwerken und jede Menge über Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz erfahren. Nun werden die Greenkids mobil und fahren aus den Vierlanden zu den Kindern und Jugendlichen im gesamten Bezirk Bergedorf.

Dafür hat Greenkids-Gründer Florian Menger nun die Greenkids Bergedorf ins Leben gerufen, womit Projekte an Schulen durchgeführt werden können. „Insbesondere Technik, Werken sowie Nachhaltigkeitsprojekte werden in den Nachmittagsbetreuungen angeboten“, erklärt Florian Menger. Studierende, die zu dem Team von Greenkids gehören, werden mit dem Greenkids-Mobil vorfahren und die Projekte leiten.

Greenkids Bergedorf kommen zu Schulen im gesamten Bezirk

Die Idee für die mobile Variante der Greenkids sei entstanden, weil sich die Anfragen auf dem Projekthof quasi jährlich verdoppeln und sich vertraute Kooperationen gebildet haben zwischen Schulen des gesamten Bezirks und den Greenkids, erklärt Florian Menger. Schon vor den Sommerferien sei der Projekthof für das gesamte Schuljahr 2023/2024 ausgelastet gewesen.

So starteten nach den Ferien Projekte mit 25 Schulklassen und Gruppen aus Kindertagesstätten. „Von Vorschule bis Jahrgang 10 erreichen unsere Projekte mehr als 500 Kinder und Jugendliche pro Monat am Vormittag“, fasst Florian Menger zusammen.

Kleiner Lieferwagen dank der Unterstützung treuer Förderer

Mit dem passenden Greenkids-Mobil ist das Team nun motorisiert. Mit Unterstützung von Joachim Friedsch (FRISTAM Pumpen Bergedorf, Der Begleiter) konnte ein kleiner Lieferwagen erworben werden, berichtet Florian Menger. Dieser wurde umgerüstet und beklebt mit dem „greenKIDSBergedorf“-Logo, was wiederum von Stefan Buhk von Buhk Blumen gesponsert wurde.

Greenkids-Gründer Florian Menger auf seinem Projekthof am Neuengammer Hausdeich.

Foto: Lena Diekmann

„Beide Unterstützer fördern dieses neue Mobil, weil Greenkids es schafft, die Jüngsten in unserem Bezirk zu stärken, zu fördern und zu fordern“, weiß Florian Menger. Wie Joachim Friedsch gehört auch Stefan Buhk zu den Förderern der ersten Stunde und hatte zum Start mehr als 30 Apfelbäume sowie eine mobile Apfelsaftpresse gespendet, zudem die Greenkids bei diversen Aktionen mit Flyern, Werbung und auch Personal unterstützt.

Auch bei den Greenkids Bergedorf dominiert das praktische Lernen

Das Angebot der Greenkids wurde für die mobile Variante auch um den Schwerpunkt Sport und Musik erweitert. So sollen auch Flüchtlingsunterkünfte erreicht werden, um dort Bewegung idealerweise in Mannschaften und Gruppen anzubieten. „Integration gelingt nur durch Aktion“, ist Florian Menger überzeugt, der durch Projekte mit zahlreichen internationalen Vorbereitungsklassen des Bezirks auf dem Projekthof auf den Bedarf aufmerksam geworden ist.

Auch bei Greenkids Bergedorf dominiere das praktische Lernen, betont Florian Menger. So werde mit der Stadtteilschule Lohbrügge derzeit ein Projekt mit der Umwelt AG gestartet. Hier wird im Wechselspiel eine Fläche auf dem Projekthof durch die Schülerinnen und Schüler angelegt. Gleichzeitig gestaltet die Gruppe auch zwei etwa 25 Quadratmeter große Flächen direkt auf dem Schulhof des Neubaus der Stadtteilschule. Greenkids unterstütze hier nicht nur praktisch, sondern stelle eine Referentin zum Thema Nachhaltigkeit über die gesamte Projektdauer zur Verfügung, erklärt Florian Menger.

Schulgarten bepflanzen, Teiche anlegen oder Wege pflastern

Das Projekt zeichne sich aus durch die Aktivität der 15 und 16 Jahre alten Schülerinnen und Schüler, die auf dem Hof Pflanzen pflanzen, Wege und Plätze pflastern, Teiche anlegen und Holzbänke herstellen, die dann auf dem Schulhof platziert werden. Je nach Wetterlage, werden die Greenkids-Projekte auch theoretisch in den Klassenräumen durchgeführt.

Auch an der Schule Sander Straße ist bereits ein Projekt mit den Greenkids Bergedorf in Planung, wo es um die Renaturierung und einen Schulgarten geht. Auch hier sei die Kooperation durch laufende Projekte auf dem Projekthof in Neuengamme entstanden, erklärt Florian Menger.

Schulleiter Marco Fritzler war bereits zur Gründungsphase auf dem Projekthof zu Besuch und hat die Dringlichkeit des Lernens außerhalb von Schule und Klassenräumen früh erkannt, weiß Florian Menger. Für die Schuljahre 23/24 sowie 24/25 hat die Grundschule Sander Straße in Neuengamme bereits Projekte gebucht und terminiert.