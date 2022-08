Traktoren-Oldtimer und historische Landmaschinen bestaunen

Neuengamme. Die Vorbereitungen beim 1. Traktoren-Oldtimer-Club-Hamburg (TOCH) für das große Oldtimer-Treffen laufen auf Hochtouren: Unter dem Motto „Wir dürfen wieder“ soll es am Sonnabend, 20. August, und Sonntag, 21. August, auf der Festwiese hinter Kücken’s Gasthof am Neuengammer Hinterdeich 54 viel zu sehen geben. Parken ist auf einer Wiese an der Feldstegel möglich, die Gäste werden dann per Shuttle zum Festplatz gefahren.

TOCH zeigt Traktoren-Oldtimer und historische Landmaschinen

Um auf das Treffen aufmerksam zu machen, haben die TOCH-Mitglieder Manfred und Susanne Steffen nun drei Werbeanhänger in den Vier- und Marschlande strategisch in Stellung gebracht.

An beiden Tagen sind Gäste von 10 Uhr an auf dem Festplatz willkommen, wo zahlreiche Traktoren, Oldtimer und Nutzfahrzeuge von Clubmitgliedern sowie Mitgliedern befreundeter Vereine ausgestellt werden. Am Sonnabend gibt es am Abend von 20 Uhr an Live-Musik von der Hamburger Band Rag’ Muffins. Ihr Slogan „On The Way To Rock ‘n’ Roll” soll dann das Festzelt beherrschen.

Am Sonntag soll es einen Kuchenverkauf und ein Überraschungsprogramm von den TOCH–Frauen geben. Zudem sind an beiden Tagen Vorführungen wie Dreschen zu damaligen Zeiten oder Holzspalter geplant.

Der TOCH wurde im Jahr 1988 gegründet, um altes Kulturgut der Landwirtschaft zu erhalten und der Nachwelt zu zeigen, etwa wie die Technik einst begann. Schwerpunkt des Vereins sind historische Landmaschinen sowie Nutzfahrzeuge und Oldtimer.

Internet: www.toch.hamburg.de

