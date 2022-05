TOCH: Beim Oldtimertreffen geht es zurück in die 50er Jahre

Hamburg. Zwei Jahre lang konnten die Mitglieder vom 1. Traktoren-Oldtimer-Club-Hamburg (TOCH) die Motoren ihrer historischen Schätzchen nicht mehr gemeinsam anschmeißen. Nun kann endlich wieder ein kraftvolles „Bub Bub Bub“ erklingen: Die Mitglieder vom TOCH haben ihre Fahrzeuge „entstaubt“ und starten wieder ihre Aktivitäten.

Dazu zählen Fahrten zu Oldtimertreffen von befreundeten Vereinen und auch die monatlichen Clubabende. „Hoffen wir mal, dass es dieses Jahr schön wird und wir eine unbeschwerte Oldtimersaison erleben können“, sagt TOCH-Vorsitzender Oliver Treichel.

TOCH organisiert im August zwei Tage Programm in Neuengamme

Denn der Traktoren-Club will nicht nur andere Vereine besuchen, sondern auch selbst wieder einladen. Die Vorbeitungen laufen auf Hochtouren: Unter dem Motto „Wir dürfen wieder“ kommen Liebhaber historischer Fahrzeuge und Landmaschinen am Sonnabend, 20. August, und Sonntag, 21. August, beim Gasthof Kücken voll auf ihre Kosten. Auch die Kleidung und Musik sollen dann auf die alten Zeiten abgestimmt sein. Passend zum 50er-Jahre-Motto hatten sich die TOCH-Mitglieder auch im Jahr 2018 zum 30. Geburtstag des Clubs schick in Schale geworfen.

An beiden Tagen sind Zuschauer von 10 Uhr an auf dem Festplatz am Neuengammer Hinterdeich 54 willkommen, wo zahlreiche Traktoren, Oldtimer und Nutzfahrzeuge vom Club sowie von Mitgliedern befreundeter Vereine zu sehen sein werden. Am Sonnabend, 20. August, ist am Abend Live-Musik mit einer 50er-Jahre Band geplant. Am Sonntag, 21. August, soll es einen Kuchenverkauf und ein Überraschungsprogramm von den TOCH–Frauen geben. Zudem sind an beiden Tagen Vorführungen geplant und Minitrecker für Kinder sollen im Einsatz sein.

Der TOCH wurde im Jahr 1988 von acht Vier- und Marschländern gegründet, um altes Kulturgut der Landwirtschaft zu erhalten und der Nachwelt zu zeigen, wie die Technik einst begann. Schwerpunkt des Vereins sind historische Landmaschinen sowie Nutzfahrzeuge und Oldtimer. Zusammengezählt kommen die TOCH-Mitglieder insgesamt auf etwa 200 Fahrzeuge, schätzt der Club. Die Mitglieder kommen regelmäßig zu Clubabenden zusammen. Die sind an jedem zweiten Mittwoch im Monat im Vereinslokal Fährhaus Tatenberg am Tatenberger Deich 162.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Infos unter toch-hamburg.de.