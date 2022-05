Landpartie in Neuengamme mit Kunst und Musik

Schauspieler und Künstler Wolfgang Sommer präsentiert am Sonntag, 22. Mai, seine Holzskulpturen in Vierlanden.

Neuengamme. Der Garten von Wolfgang Sommer verwandelt sich am Sonntag, 22. Mai, wieder in einen Skulpturenpark: Nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr startet in Neuengamme dann wieder die Landpartie. Zum zwölften Mal lädt Wolfgang Sommer in der Zeit von 11 bis 17 Uhr zu einer Kunstausstellung mit Musik am Kiebitzdeich 247 ein. Der Schauspieler, der zur Zeit am Ohnsorg Theater im Klassiker „Tratsch op de Trepp“ zu sehen ist, und Künstler präsentiert auf einer weitläufigen Wiese seine Holzskulpturen.

Schauspieler Wolfgang Sommer ist auch ein kreativer Bildhauer

Da im Theater lange nichts zu tun war und eine Tournee zuletzt coronabedingt abgebrochen wurde, konnte Wolfgang Sommer viel Zeit in seiner Werkstatt verbringen. „Das war eine sehr spannende und kreative Phase. Wer meine Arbeiten kennt, wird sehen, dass sich der Stil verändert hat“, sagt der Künstler. Inspiriert durch Bildhauer wie Stephan Balkenhol und Bruno Walpoth waren bereits mehrere Köpfe entstanden. Für einige hat Wolfgang Sommer sehr altes Holz verwendet, das aus einem abgebrannten Bauernhaus in Neuengamme stammt. „Durch die dunklen Brandspuren sehen die Skulpturen sehr interessant aus“, sagt der Künstler.

Große, neue Figuren werden gezeigt – manche mit einem Augenzwinkern

Nun sind noch große Figuren hinzugekommen, auch manche mit einem Augenzwinkern. Sie tragen Namen wie Hantelmann oder Herr Vogel. Mit seinen Werken war Wolfgang Sommer unter anderem schon zum Skulpturenpark Rantzauer See und zur Veranstaltung „Kunstwerk-Werkkunst“ in Reinbek eingeladen. Auf der zwölften Landpartie gibt es wie immer Live-Musik. Diesmal spielen die BilleBläser. Außerdem gibt es Butterkuchen, Kaffee und kalte Getränke. Besucher, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, so zu parken, dass der Bus noch passieren kann.