Polizei Hamburg: Probefahrt im gestohlenen Mercedes endet in Neuallermöhe

Hamburg/Ahrensburg. Moderne Technik hat am Donnerstag einen offenbar gewerbsmäßigen Autodieb überführt. Die Polizei stellte den 54-Jährigen auf dem Rahel-Varnhagen-Weg in Neuallermöhe, als er gerade dabei war, einen gestohlenen Mercedes zu verkaufen: Er saß auf dem Beifahrersitz neben einem 19-Jährigen, der mit ihm gerade eine Probefahrt unternahm. Der Bergedorfer wollte den Wagen kaufen und hatte sogar schon mehrere Tausend Euro in bar an den Mann aus Serbien gezahlt, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat.

Die Ermittler waren dem 54-Jährigen auf die Spur gekommen, weil das Navigationsgerät der Mercedes C-Klasse am Donnerstag ein Signal an seinen eigentlichen Besitzer gesendet hat, eine Firma aus Ahrensburg. Dort war der Wagen gut zwei Wochen zuvor, am 20. Juni, gestohlen worden.

Polizei Hamburg: Mutmaßlicher Autodieb in Neuallermöhe gefasst

In der Zwischenzeit hatte der Täter bereits ganze Arbeit geleistet: Als er die Probefahrt durch Neuallermöhe unternahm, waren am Mercedes falsche, wahrscheinlich ebenfalls gestohlene Kennzeichen angeschraubt. Zudem legte er dem 19-jährigen Kaufinteressenten gefälschte Papiere vor und bestand natürlich auf Barzahlung des Kaufpreises.

Verdacht schöpfte das Opfer nicht – und war völlig überrascht, als am Rahel-Varnhagen-Weg plötzlich die Handschellen klickten. Sein Glück: Die Beamten stellten beim 54-Jährigen die komplette Anzahlung sicher und konnten ihm das Geld direkt wieder übergaben. Bei der Überprüfung der Personalien des Täters stellte sich heraus, dass er bereits mit zwei Haftbefehlen wegen Urkundenfälschung gesucht wurde.

Der Mann wurde direkt ins Hamburg Untersuchungsgefängnis am Holstenglacis überstellt. Zu seinem umfangreichen Vorstrafenregister kommen jetzt noch Anzeigen wegen des Verdachts auf Fahrzeugdiebstahl und wegen erneuter Urkundenfälschung hinzu. Unklar ist bisher, ob er Teil einer auf Autodiebstähle spezialisierten Bande ist. Der Mercedes wurde sichergestellt und nach kriminaltechnischer Untersuchung wieder der Ahrensburger Firma übergeben.

