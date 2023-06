Polizei Hamburg: Diebe stehlen erneut Bronzetafeln der Bergedorf-Bille

Nun auch gestohlen: Bis zuletzt hing diese Darstellung der Innenstadt noch an der alten Verwaltung der Bergedorf-Bille an der Bergedorfer Straße 142.

Bergedorf. Erneut sind drei Bronzetafeln von Gebäuden der Wohnungsbaugenossenschaft Bergedorf-Bille offenbar gestohlen worden. Einmal demontierten Diebe eine Tafel am ehemaligen Verwaltungsgebäude der Bergedorf-Bille an der Bergedorfer Straße 142, zweimal schlugen sie an einem Gebäude an der Straße Am Pool zu.

Festgestellt wurde der Diebstahl der Bronzetafeln bereits am Mittwochnachmittag um 16 Uhr. Das Diebesgut hat laut Polizei zusammen einen Wert von rund 1800 Euro. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Bronzetafeln geben können. Unter der Rufnummer 040/428 65 43 10 nimmt die Polizei Zeugenhinweise entgegen.

Historische Tafeln gestohlen: Nun ist die Wand am Verwaltungsgebäude blank

Bereits Ende April hatte die Bergedorf-Bille Anzeige wegen des Diebstahls von zwei Bronzetafeln an ihrem alten Sitz an der B5 erstattet, die nicht nur einen materiellen, sondern auch einen ideellen Wert hatten. Mit dem Bergedorf-Bille-Haus wurde im Jahr 1986 die letzte Baulücke an der Bundesstraße geschlossen.