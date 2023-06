Polizei Bergedorf: Bewohner schlafen fest – da kommen die Einbrecher

Unbekannte Täter steigen nachts in zwei Häuser in Neuallermöhe ein. Sie haben es nicht nur auf Wertgegenstände abgesehen.

In gleich zwei Häuser in Neuallermöhe sind in der Nacht zum Mittwoch Diebe eingedrungen, während die Bewohner schliefen.

Neuallermöhe. Es ist eine absolute Horrorvorstellung: In der Nacht zum Mittwoch sind Einbrecher in zwei Häuser in Neuallermöhe eingestiegen. Während die Bewohner schliefen, sahen sich die Diebe offenbar ausführlich um und erbeuteten diverse Wertgegenstände. Was geschehen wäre, wenn die Einbruchsopfer aufgewacht wären – unklar.

Die Einbrecher drangen in Wohnungen ein, die nur wenige Fußminuten voneinander entfernt liegen: in ein Mehrfamilienreihenhaus am Fanny-Lewald-Ring und ein Reihenhaus am Anna-von-Gierke-Ring. Beide Male hatten es die Diebe auch auf die Autos der Bewohner abgesehen.

Polizei Bergedorf: Neuallermöhe: Bewohner schlafen fest – da kommen die Einbrecher

Die genaue Tatzeit ist unklar: Die Bewohner stellten erst morgens fest, dass bei ihnen eingebrochen worden war. Am Fanny-Lewald-Ring waren die Einbrecher laut Polizei durch ein gekipptes Küchenfenster in die zweigeschossige Wohnung eingedrungen. Sie durchsuchten auch das Obergeschoss, in dem die Bewohner (zwei 62-Jährige) schliefen. Die Täter erbeuteten nicht nur Bargeld und Schmuck, sondern auch den Schlüssel für das Auto der Einbruchsopfer. Den älteren Mercedes nahmen die Diebe mit. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, wird noch ermittelt.

In derselben Nacht drangen dann wohl dieselben Täter auch in ein Haus am Anna-von-Gierke-Ring ein. Hier ist noch unklar, wie sie ins Haus gelangten. Womöglich war die Eingangstür nicht abgeschlossen, der Schlüssel nicht herumgedreht. Auch in dieser Wohnung eines Mannes und einer Frau fanden die Diebe Geld und eine Uhr, die sie mitnahmen.

Und auch hier wollten die Diebe den Wagen der Bewohner mitnehmen. Sie nahmen sich den Schlüssel und wollten den Toyota starten. Aus noch unbekannten Gründen gelang es den Einbrechern aber nicht, den Wagen zu starten, und sie ließen ihn stehen.

