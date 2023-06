Schreck nach Urlaubsrückkehr: E-Bike aus Keller in Bergedorf gestohlen

Viel zu tun für die Polizei (Symbolbild): In Bergedorf gab es in den vergangenen Tagen zahlreiche Einbrüche und Diebstähle.

Hamburg. Wer einen Fahrradkeller besitzt, hat offenbar keine Garantie, dass das eigene Gefährt sicher verwahrt ist. Im Wohnkomplex Am Schilfpark beim Schleusengraben haben in Bergedorf Unbekannte ein Pedelec im Wert von 1700 Euro aus einem Gemeinschaftsfahrradkeller gestohlen. Wann das E-Bike genau entwendet wurde, ist nicht klar. Die Besitzer waren seit 8. Juni außer Haus. Erst am Dienstag, 27. Juni, stellten sie fest, dass das teure Rad weg ist.

Wie die Pressestelle der Polizei mitteilt, wurde im Bezirk aktuell eine Vielzahl von Diebstählen gemeldet. Am Kirchwerder Hausdeich wurde in der Nacht von Montag zum Dienstag ein Elektroroller der Marke „Keeway“ gestohlen. In der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmorgen wurde am Fanny-David-Weg in Lohbrügge außerdem ein Hyundai Tucson entwendet.

Polizei Bergedorf: Unbekannte stehlen Kupferkabel von Baustelle

Ebenfalls am Fanny-David-Weg entfernten Unbekannte am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr das Kennzeichen eines VW Golf. Bereits um 17 Uhr war das Kennzeichen eines Mercedes verschwunden. Der Wagen stand nur wenige Hundert Meter entfernt an der Schärstraße, ebenfalls in Lohbrügge.

An der Brookkehre in Bergedorf wurden unterdessen Tankkarten aus dem Führerhaus eines Lkw der Marke Volvo gestohlen. Aufbruchstellen waren an dem geparkte Wagen allerdings keine zu erkennen. Die Polizei vermutet, dass die Tür des Fahrzeugs über Nacht gar nicht verschlossen gewesen sein könnte. Bereits am Wochenende hatten sich Unbekannte außerdem an der Baustelle am Ladenbeker Furtweg zu schaffen gemacht. Dort wurden Kupferkabel entwendet.