Unfall im Spadenland: Sieben Menschen laut Polizei Hamburg verletzt

Spadenland. Bei einem Auffahrunfall im Spadenland sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Laut Polizei fuhr die 32 Jahre alte Fahrerin eines silberfarbenen VW Polo um kurz vor 20 Uhr den Hofschläger Deich in Richtung Hofschläger Weg entlang, als sie verkehrsbedingt an der Einmündung zur Ochsenwerder Landstraße anhalten musste. Dies übersah offenbar die 19 Jahre alte Fahrerin eines schwarzen VW Polo. Die junge Autofahrerin fuhr gegen das Heck des VW.

Durch die Kollision wurden neben der 19-Jährigen auch ihre 21-jährige Beifahrerin sowie die 32-jährige Fahrerin des silberfarbenen Polos und ihre vier Insassen (13,13,37,38) verletzt. Zur Behandlung der Verletzten waren die Freiwillige Feuerwehr Spadenland und die Besatzungen von fünf Rettungswagen im Einsatz.

Unfall im Spadenland: Kinder und Erwachsene kommen in Krankenhäuser

Auch der Rettungshubschrauber „Christoph Hansa“ landete am Unfallort. Per Helikopter sollte zunächst eine Person in eine Klinik geflogen werden. Letztlich wurden aber alle Verletzten per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Einige der Beteiligten konnten nach kurzer Behandlung die Krankenhäuser wieder verlassen. Sowohl die 19-Jährige als auch die 32-Jährige und ihre 37-jährige Mitfahrerin wurden vorsorglich stationär aufgenommen. Beide Autos wurden durch den Zusammenstoß schwer beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 42) führt die Ermittlungen.

Erst im März hatte es an derselben stelle gekracht, als ein Chevrolet mit einem Jeep kollidiert war: Eine 74-Jährige wurde dabei schwer verletzt.