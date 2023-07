Bauarbeiten Bergedorf: Binnenfeldredder wird jetzt saniert

Lohbrügge. Die Sommerferien haben begonnen und damit auch die Zeit der Bauarbeiten. Am Mittwoch beginnen Arbeiter mit der angekündigten Straßensanierung des Binnenfeldredders. Vom 19. Juli bis 7. Oktober soll der gut 400 Meter langen Schlaglochpiste zwischen Leuschnerstraße und Habermannstraße ein Ende gesetzt werden – in vier Bauphasen.

Zunächst geht es an die nördlichen Nebenflächen: Im ersten Abschnitt vom Kreisel bis zu den Zugängen zum Gymnasium und zur Stadtteilschule. In zweiten Abschnitt, nach den Sommerferien, wird weiter bis zur Leuschnerstraße gearbeitet. Die letzten beiden Abschnitte betreffen sodann die südliche Seite, bis anschließend die Fahrbahndecke während einer separaten Vollsperrung erneuert wird.

Bauarbeiten auf Binnenfeldredder: Der Verkehr wird umgeleitet

Während Fußgänger, abgesichert durch Schranken, passieren können, müssen Rad- und Autofahrer umgeleitet werden. Bergedorfs Polizei hat eine Einbahnstraßenregelung angeordnet: Die Fahrtrichtung ist von der Habermannstraße in Richtung Leuschnerstraße. „Der Verkehr aus der Stormarnhöhe hat links in Richtung Leuschnerstraße abzubiegen“, heißt es in der behördlichen Anordnung.

Bergedorfs Baustellen-Koordinator Sven Bielig hatte jüngst im Verkehrsausschuss die Sanierung erneut angekündigt: „Die hässlichen Betonschweine vor dem Schulzentrum werden verschwinden. Der komplette Radverkehr wird auf die Straße verlegt, damit die Gehwege breiter werden können.“ Die Planer wünschen also eine schmalere Straße für langsam fahrende Autos, deren Fahrer dennoch kein Haltverbot vor den Schulen fürchten müssen. Insgesamt stehen für die Sanierung 900.000 Euro bereit.