Im Livestream: Coaches gründen Band nur für Online-Konzert

Lohbrügge. Speziell für das Online-Kultur-Festival „Bühne frei – live dabei!“ der Bergedorfer Zeitung hat das Kulturzentrum LOLA eine echte All-Star-Band zusammengestellt. Normalerweise leiten die vier Coaches in Lohbrügge zweimal jährlich das „Pop To Go LOLA Camp“ – einen Musikworkshop, bei dem Jugendliche eine ganze Woche lang von Profis aus der Musikszene in den Bereichen Gesang, Songwriting, Produktion und Bandarbeit unterrichtet werden. Am Dienstagabend stehen die Lehrer nun erstmals selbst gemeinsam auf der Bühne und zeigen im Livestream-Konzert, was sie drauf haben. Wir übertragen exklusiv das „Camp-Coaches-Concert“ aus der LOLA in der Lohbrügger Landstraße.

Die vierköpfige Band besteht aus der Sängerin und Songwriterin Katharina Vogel, über die ihr früherer Förderer Michy Reincke einst sagte: „Es sei ein glücklicher und seltener Umstand, dass das Talent zum Song-Schreiben mit einer so ungewöhnlich ausdrucksstarken Stimme daherkommt.“

Dienstagabend tritt die extra gegründete Band in der Lola auf der Bühne

Das Logo zum Online-Kultur-Festvial der Bergedorfer Zeitung.

Foto: Daniel Reichstaller / BGZ / Reichstaller

Chris Meloni, der 2013 und 2015 jeweils mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis als bester Rock- und Musicalsänger ausgezeichnet wurde, singt ebenfalls und greift zudem in die Tasten.

Diverse Saiteninstrumente werden von Sebastian Lang bedient, der neben seiner Tätigkeit als Live- und Studio-Gitarrist auch als Komponist und Produzent für nationale und internationale Künstler wie Unheilig, Santiano oder Matthias Reim arbeitet sowie für Filmproduktionen.

Komplettiert wird die Coaches-Band am Schlagzeug von Benjamin Herbst, zu dessen Auftraggebern auch die Shootingstars Phil Siemers und Fidi Steinbeck gehören.

Coaches-Band hat sich nur für das Online-Konzert gegründet

„Dieses besondere Livestream-Konzert wird wohl ein echter musikalischer Leckerbissen“, meint Holger Zetzsche. Er muss es wissen, denn Zetzsche ist im LOLA Kulturzentrum für das Booking von Künstlern und Bands zuständig: „Dieses Quartett wird es in der Zusammensetzung so wohl nie wieder geben – außer vielleicht beim nächsten Pop To Go Workshop.

Musikfans und Musiker – sowie die, die es noch werden wollen – sollten sich das „Camp-Coaches-Concert“ also nicht entgehen lassen. Los geht’s heute um 20.15 Uhr, gleich nach der Tagesschau auf bergedorfer-zeitung.de, YouTube (abendblatt.tv). und facebook. Mitfeiern ist natürlich kostenfrei! Und die Musiker freuen sich auf eure Beteiligung in den Livechats.