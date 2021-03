Klassische Arien und Lieder im Spiegelsaal

Hamburg. Am Dienstagabend laden wir im Rahmen unseres Online-Kultur-Festivals „Bühne frei – live dabei!“ Klassikfreunde zu einem international besetzten Abend mit klassischen Arien und Liedern live aus dem Spiegelsaal im Bergedorfer Rathaus ein.

Die polnische Opernsängerin Julia Malik (Sopran) singt Polnische Lieder op 74 von Fryderyk Franciszek Szopen (bekannter als Frédéric Francois Chopin), Ariettes oubliées von Claude Debussy und Fünf Lieder op 13 von Karol Szymanowski. Dabei wird sie auf dem Blüthner-Konzertflügel von der Pianistin Sijia Ma aus China begleitet.

Kooperation mit Chopin-Gesellschaft Hamburg &Sachsenwald statt

Sopranistin Julia Malik aus Polen studierte auch Cello.

Foto: Privat / NEWS & ART

Der Abend findet in Kooperation mit der Chopin-Gesellschaft Hamburg & Sachsenwald statt. „Wir freuen uns, nach Klavierabenden und Kammerkonzerten nun einen Liederabend im Livestream zu präsentieren“, sagt Rolf Nerlich, Vorstand der Chopin-Gesellschaft: „Das besondere Programm beinhaltet auch Lieder von Chopin, die in Deutschland bislang selten zu hören waren.“

Die Sopranistin Julia Malik hat nach ihrem Cello-Studium in Hamburg ihr Gesangsstudium an der Musikakademie in Krakau absolviert. Seit 2019 ist sie Stipendiatin an der Griegakademie der Universität Bergen in Norwegen.

Konzertstream beginnt um 20.15 Uhr

Die Pianistin Sijia Ma erhielt bereits als Vierjährige Klavierunterricht in China. Sie kam mit zwölf Jahren nach Deutschland und studiert seit 2013 an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.

Der Stream beginnt um 20.15 Uhr und ist kostenfrei unter bergedorfer-zeitung.de, Facebook und YouTube („Abendblatt.TV“) abrufbar.

