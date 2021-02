Interaktiver Liederabend mit "Steife Brise" in der Lola

Impro-Theater im Livestream: Die Schauspieler der "Steifen Brise" auf der Bühne sind auf den Input der Zuschauer per Chat angewiesen. So entsteht spontan ein interaktives Stück - garantiert einzigartig.

Hamburg. Haben Sie den Valentinstag am Sonntag verpasst? Macht nichts. Haben Sie daran gedacht? Gut so, aber doppelt hält besser! Wir laden Sie Dienstagabend mit ihrem Partner ins Theater ein - nicht nur zum Zuschauen, sondern zum Mitmachen. Im Rahmen des Online-Kultur-Festivals unserer Zeitung übertragen wir erstmals ein ein virtuelles Theaterstück. Bühne frei - live dabei! heißt es um 20.15 Uhr für die Akteure der Impro-Theater-Gruppe "Steife Brise" in der Lola.

"Auf Zuruf Lied!" - Der Titel ist Programm: Die Zuschauer zuhause erwartet ein interaktiver Liederabend zwischen Konzert und Talkshow. Was auf der Bühne passiert, steht im Vorwege gar nicht fest. Denn erst die User geben im Online-Chat des Livestreams den Schauspielern die inhaltlichen Impulse. Diese greifen ihre Ideen, Wünsche, Meinungen oder Erlebnisse aufmerksam auf und entwickeln daraus spontan das Bühnenstück. Wer sich einmal auf eine Impro-Show eingelassen hat, weiß: Das wird ein großer Spaß.

Impro-Theater vor dem Bildschirm - "Steife Brise" in der Lola

Und da der Valentinstag noch in den Köpfen und Herzen aller Verliebten ist, dreht sich bei unserem ersten Online-Impro-Abend alles um Blumen und Schokolade, Freundschaft und Liebe und all das, was die Zuschauer sonst noch mit dem Valentinstag verbinden. Am Ende entstehen aus der Melange zwischen privatem und öffentlichen ganz besondere Liebeslieder - garantiert charmant und witzig, auf alle Fälle spontan und sicher hoch unterhaltsam.

Der kostenfrei Livestream startet um 20.15 Uhr - gleich nach der Tagesschau - auf bergedorfer-zeitung.de und unserer Facebook-Seite. Reinklicken, mitmachen!