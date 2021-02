Höhepunkte der Salonmusik aus dem Gutshaus Glinde

Glinde. Ein besonderes Konzert erwartet die Zuschauer unseres Online-Kultur-Festivals heute im Livestream aus dem Gutshaus Glinde. Das Trio Alster Konfekt spielt historische Salonmusik: Atmosphärische Instrumentalstücke, Operetten und Opernmelodien sowie Gesellschaftstänze.

Die Liebe zur Salon- und Caféhaus-Musik haben Lisa Butzlaff (Querflöte), Fedor Erfurt (Bassklarinette) und Julia Krupska (Klavier) zusammengeführt. In dieser außergewöhnlichen Besetzung serviert das Trio Alster Konfekt ein musikalisches Sternemenü in bester Tradition der Palm Court Orchestra feiner Grand Hotels.

In dem Saal erklingen sonst die bekannten Gutshaus-Konzerte

Online-Kultur-Festvial der Bergedorfer Zeitung

Foto: Daniel Reichstaller / BGZ / Reichstaller

Bei der Auswahl der Stücke spielte deren Beliebtheit ebenso eine Rolle wie eine unaufdringliche, aber eingängige Melodie. Alster Konfekt entführt das Publikum musikalisch in die Welt des schönen Scheins: in einen eleganten Pariser Salon, zum Empfang ins Grand Hotel, in den üppigen Festsaal eines Ozeandampfers – oder in das durchaus passende Ambiente des repräsentativen Glinder Gutshauses.

Der Livestream ist von 20.15 Uhr an kostenfrei auf www.bergedorfer-zeitung.de oder unserer Facebookseite zu sehen.