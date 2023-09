Wie es mit dem Dorfplatz Fünfhausen weitergeht

Hamburg. Wie wird aus dem Bambus-Dschungel auf dem ehemaligen Gartenbau-Gelände am Lauweg ein Dorfplatz? Und was wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger von Fünfhausen eigentlich von diesem Treffpunkt? Das wollte das Bergedorfer Bezirksamt erfahren und sammelte im Sommer in einer Online-Befragung Ideen.

Welche Vorschläge eingegangen sind und wie es nun auf der etwa 4000 Quadratmeter großen Fläche zwischen Brack und Marschbahndamm weitergeht, will Wolfgang Charles, Leiter Management des öffentlichen Raums im Bergedorfer Bezirksamt, am Dienstagabend, 12. September, im Regionalausschuss vorstellen. Die öffentliche Sitzung, an der auch interessierte Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können, beginnt um 18 Uhr in der Aula der Schule Fünfhausen-Warwisch (Durchdeich 108).

Bezirksamt informiert über den Sachstand zum Dorfplatz

Ebenso werden Referenten der Umweltbehörde (Bukea) erwartet, um über den Sachstand zu „Reconect“ zu referieren, das vor fünf Jahren ins Leben gerufen wurde. Das Projekt beschäftigt sich mit Extremwetter-Lagen in den Vier- und Marschlanden und möchte Wege finden, um hydrometeorologische Risiken wie Hochwasser, Sturmfluten und Dürren durch naturnahe Lösungen zu mindern. Dazu zählen Rückhaltebecken ebenso wie eine naturnahe Gewässerentwicklung.

Als weiteres Thema auf der Tagesordnung steht ein Bike-Port für Altengamme. Der erste Bike-Port in den Vier- und Marschlanden war in diesem Jahr an der Ecke Tatenberger Weg/Tatenberger Deich fertiggestellt worden. Auf dem Rastplatz für Radler gibt es eine große Schautafel mit einer Übersicht über Radrouten in der Region, einen Unterstand, Picknickbänke und Radreparatur-Station.

Auch Bike-Port und Buslinien stehen auf der Tagesordnung

Zudem hat die CDU diverse Anträge in den Ausschuss eingereicht: Dabei geht es um einen Fußgängerüberweg sowie eine moderne Bushaltestelle für den Süderquerweg und einen neuen Rettungsturm für den Hohendeicher See.

Ebenso soll es im Regionalausschuss um die Optimierung der Buslinie 124 in Ochsenwerder und auch die Abfahrtszeiten des Linienbusses 228 gehen, die besser mit der Schule Altengamme Deich abgestimmt werden sollen.

Zum Start in die Sitzung gibt es eine öffentliche Fragestunde, bei der Bürgerinnen und Bürger Fragen an die Mitglieder des Ausschusses und an die Vertreter der Verwaltung richten können. Um sich auf die Beantwortung vorbereiten und mögliche Unklarheiten um Vorfeld der Sitzung klären zu können, wird gebeten, die Fragen vorab per E-Mail zu senden an ausschussdienst@bergedorf.hamburg.de.