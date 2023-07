„Landfrauen-Singkreis“ wird zu „Vierländer Frauenchor“

Kirchwerder. Der „Landfrauen-Singkreis Kirchwerder“ hat einen neuen Namen. Die derzeit 23 Sängerinnen firmieren nun als „Vierländer Frauenchor“. Grund für die Umtaufe ist laut Vorstandsmitglied Elfriede Rieck eine geänderte Satzung beim Landfrauenverband. Dieser zufolge darf Mitglied in Untergruppen der Vereine nur sein, wer auch Mitglied im entsprechenden Landfrauenverein ist.

„Einige unserer Sängerinnen sind aber keine Landfrauen, wollen trotzdem im Chor bleiben“, beschreibt Elfriede Rieck. „Außerdem suchen wir weitere Chormitglieder und möchten von denen nicht fordern, zunächst in den Landfrauenverein einzutreten.“ Daher löste sich der Chor organisatorisch von den Landfrauen und hat sich umbenannt.

Chorsingen im Vierländer Frauenchor ist nicht nur für Landfrauen

Die Chorleitung bleibt dieselbe: Mezzosopranistin Angelika Balster bringt den Chor nun noch flexibler dazu, sich auch mal etwas zu trauen: Im Lichtwarksaal der Toepfer-Stiftung beim Großneumarkt überzeugten die Sängerinnen schon mit dem Elvis Presley-Titel „Are you lonesome tonight“ – obwohl nur einige von ihnen Englisch sprechen. So richtig zu Hause fühlen sie sich aber mit plattdeutschen Liedern wie „Ik koom jo ut Veerlannen, dor is dat wunnerscheun“ oder „Dat Du min Leevsten büst“.

„Viele Sängerinnen sind seit Jahrzehnten dabei, was den Zusammenhalt ausdrückt, in den neue jetzt hineinwachsen können“, sagt Chor-Sprecherin Ada-Verena Gass. „Eben auch ohne Landfrauen-Identität, doch nach wie vor mit Freude am geselligen Miteinander.“ Das Repertoire umfasst ein Spektrum von leichter Klassik, Kanons und einstimmigen Lieder bis zu anspruchsvollen Schlager-Arrangements wie dem Kriminaltango, der gerade einstudiert wird: Der Sopran darf die bekannte Harry-Osterwald-Melodie singen, Mittelstimme und Alt kämpfen noch mit den versetzten Harmonien. Nicht ganz so knifflig sind dagegen der 30er-Jahre-Hit „Wochenend und Sonnenschein“, Bill Ramseys „Ohne Krimi geht die Mimi...“ oder „Über den Wolken“ von Reinhard Mey.

Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung für das Mitsingen

Geprobt wird jeden Montag von 18 bis 19.30 Uhr in der Aula der Stadtteilschule Kirchwerder. Neue Interessentinnen dürfen gern vorbeikommen. Notenkenntnisse sind keine Voraussetzung, um mitzumachen. Seinen nächsten Auftritt hat der „Vierländer Frauenchor“ am Sonntag, 17. September, beim Sommerfest der Chormusik nachmittags in der St.-Pankratius-Kirche Ochsenwerder.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.